La cantante australiana Tones and I, che ha conquistato le classifiche mondiali lo scorso anno con “Dance Monkey” -battendo il record come brano più ascoltato su Spotify di un’artista donna- torna oggi con un nuovo singolo: “Ur so f**king cool”.

Il brano è stato ispirato da una festa alla quale ha partecipato nella città di Los Angeles, dalla quale “fuggì” prontamente. Circondata da superficialità e da persone tanto attente alla propria immagine da risultare finte, la cantante racconta le sensazioni provate in quell’occasione.

“Partecipo a una festa, mi sento fuori luogo

Sono tutti troppo cool, sono tutti troppo falsi

Provo a iniziare una conversazione ma non riesco davvero a rispecchiarmi

Sto per chiamare un Uber”

Rilasciato anche il video ufficiale che vede la giovane indossare i panni di diversi personaggi che vogliono enfatizzare alcuni atteggiamenti come l’ossessione verso la propria immagine e la costante ricerca di popolarità. Dalla ragazza che si modifica il viso con il filler, all’influencer del make-up, così come alcuni arroganti individui che sembrano non pensare ad altro che a se stessi.

“Ur so f**king cool” arriva dopo il doppio rilascio di “Bad Child” e “Can’t Be Happy All The Time” avvenuto lo scorso Marzo. Se il brano sarà considerato un singolo isolato o farà parte di un progetto più ampio -un nuovo EP o perchè no un intero album- ancora non è dato saperlo. Per ora pero’, possiamo accontentarci del nuovo singolo. Riuscirà a ottenere lo stesso successo di “Dance Monkey”? Merita sicuramente il vostro ascolto, quello senza dubbio.

Come sempre, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Traduzione del testo di Ur so f**king cool di Tones and I

[Verso 1]

Tutti parlano di sesso

Tutti parlano degli ex

Come se nessuno volesse davvero trovare una connessione genuina

Prima ancora di guardarti, passano già a quello successivo

E lo so che dicono

“Non preoccuparti, sono quello giusto”

Poi il giorno successivo, dicono di averne abbastanza

E non voglio ascoltare la merda che hai tessuto

No, non voglio ascoltare la merda che hai tessuto

[Pre-Ritornello]

Entro a una festa, mi sento fuori luogo

Sono tutti troppo cool, sono tutti troppo falsi

Provo a iniziare una conversazione ma non riesco davvero a rispecchiarmi

Sto per chiamare un Uber

[Ritornello]

Perchè voi siete così fottutamente cool

Siete semplicemente così fottutamente cool

[Verso 2]

E non mi importa molto che sei il re

E non mi importa molto delle cose oro

Indicherai alcune ragazze dicendo “sì, abbiamo avuto un rapprto”

Ma non mi stai fregando

Sei solo un burattino su un filo

Solo un burattino su un filo

E loro dicono “Non preoccuparti, sono quello giusto”

Poi il giorno successivo, dicono di averne abbastanza

E non voglio ascoltare la merda che hai tessuto

No, non voglio ascoltare la merda che hai tessuto

[Pre-Ritornello]

Entro a una festa, mi sento fuori luogo

Sono tutti troppo cool, sono tutti troppo falsi

Provo a iniziare una conversazione ma non riesco davvero a rispecchiarmi

[Ritornello]

Perchè voi siete fottutamente cool

Siete solo così fottutamente cool

Perchè voi siete così fottutamente cool

Entro a una festa, mi sento fuori luogo

Sono tutti troppo cool, sono tutti troppo falsi

Entro a una festa, mi sento fuori luogo

Perchè siete così fottutamente cool



[Bridge]

Dove sono andati tutti i miei amici?

Sembra che li abbia persi lungo la strada

E ora, i loro posti sono occupati da bambole di Ken

Che mi dicono che devo rimanere

[Ritornello]

Perchè voi siete fottutamente cool

Siete solo così fottutamente cool

Perchè voi siete così fottutamente cool

Entro a una festa, mi sento fuori luogo

Sono tutti troppo cool, sono tutti troppo falsi

Entro a una festa, mi sento fuori luogo

Perchè siete così fottutamente cool

Testo di Ur so f**king cool di Tones and I

[Verse 1]

Everyone’s talkin’ ‘bout sex

Everyone’s talkin’ ‘bout ex

Like no one really wants to find a genuine connect

Before they even look at you, they move on to the next

And I know that they say

“Don’t you worry,” I’m the one

Then the very next day, they said they’re done

And I don’t want to listen to the shit you’ve spun

No, I don’t want to listen to the shit you’ve spun

[Pre-Chorus]

Walk into a party, feelin’ out of place

Everyone’s too cool, everyone’s too fake

I try to start a conversation but I can’t seem to relate

Yo, I’m about to get an Uber

[Chorus]

‘Cause you’re so fucking cool

You’re just way too fucking cool

[Verse 2]

And I don’t really care if you’re king

And I don’t really care for gold things

You’ll be pointing at some girls and saying, “Yeah, we had a fling”

But you’re not fooling me

You’re just a puppet on a string

Just a puppet on a string, oh

And they say, “Don’t you worry, I’m the one”

Then the very next day, they said they’re done

And I don’t want to listen to the shit you’ve spun

No, I don’t want to listen to the shit you’ve spun

[Pre-Chorus]

Walk into a party, feelin’ out of place

Everyone’s too cool, everyone’s too fake

I try to start a conversation but I can’t seem to relate

[Chorus]

‘Cause you’re so fucking cool

You’re just way too fucking cool

‘Cause you’re so fucking cool

Walk into a party, feelin’ out of place

Everyone’s too cool, everyone’s too fake

Walk into a party, feelin’ out of place

‘Cause you’re so fucking cool

[Bridge]

Where have all my friends gone?

I seem to have lost them on my way

And now, their spots are filled with Ken dolls

That tell me that I have got to stay

[Chorus]

‘Cause you’re so fucking cool

You’re just way too fucking cool

‘Cause you’re so fucking cool

Walk into a party, feelin’ out of place

Everyone’s too cool, everyone’s too fake

Walk into a party, feelin’ out of place

‘Cause you’re so fucking cool