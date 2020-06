Beyoncè annuncia l’uscita del film “Black is king” su Disney+. Ecco il trailer.

Beyoncè continua a sorprendere il pubblico e dopo aver pubblicato senza preavviso il brano “Black Parade”, in occasione di Juneteenth -la giornata che celebra la fine della schiavitù negli Stati Uniti- ha rivelato l’arrivo di un nuovo progetto: un visual album basato sulla colonna sonora di “The Lion King”.

La cantante prese parte al remake de Il Re Leone uscito lo scorso anno, non solo dando voce alla compagna di Simba, Nala, ma curandone anche la colonna sonora. L’album “The Lion King – The Gift”, che vide la partecipazione anche di Jay-Z, Pharell William, Kendrick Lemar oltre che di Childish Gambino -interprete di Simba- ha voluto rendere omaggio anche alla cultura e musica africana, e fu importante per lei poter inserire in questo progetto artisti e produttori originari dell’Africa.

E si baserà proprio sui brani di quest’album il film “Black is king”, scritto, prodotto e diretto proprio da Beyoncè e che arriverà sulla piattaforma Disney+ il 31 Luglio.

Definito come un “memoriale della cultura black”, l’obbiettivo è quello di raccontare una storia che possa ricostruire il presente, unendo credi anche differenti, condivisi dalle diverse generazioni. È soprattutto rivolto ai più giovani e prende spunto proprio dalla storia del classico film Disney. Il comunicato stampa di presentazione lo ha definito come una dedica “Per i giovani re e regine alla ricerca delle proprie corone”.

Nel progetto appariranno anche Jay-Z e i figli della coppia, così come tutti coloro che hanno lavorato alla colonna sonora, che oltre alle canzoni originali ha incluso anche l’inedito “Spirit”.

La cantante ha annunciato l’uscita di “Black is king” rilasciando anche un breve trailer. Eccolo di seguito.

Trailer di Black is King, film di Beyoncè

La Disney è sempre più intenzionata a sfruttare la sua piattaforma di streaming per pubblicare contenuti esclusivi, soprattutto in ambito musicale. Proprio questo venerdì arriverà su Disney+ il musical di Broadway “Hamilton” e a distanza di poche settimane il film di Beyoncè. Due titoli che invoglieranno il pubblico ad abbonarsi, ora che la prova gratuita è stata ufficialmente tolta? Di certo, come sempre, la Disney sa come giocare le proprie carte.