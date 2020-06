Continua il progetto I Love My Radio e questa settimana sarà Giorgia a deliziarci con una nuova cover: quella di “Non sono una signora”.

Un progetto che ormai il pubblico conosce bene e che va avanti da diverse settimane, ma per chi se lo fosse perso per strada ecco un piccolo riassunto. Tutte le radio italiane si sono unite per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico e per celebrare questo anniversario è stato creato il progetto “I Love My Radio”.

È stata realizzata una playlist con 45 brani, uno per ogni anno, e fino al 31 Luglio il pubblico potrà votare a questo indirizzo la sua canzone preferita. Oltre agli originali sono state inserite anche dieci cover interpretate da alcuni dei principali artisti italiani. Finora abbiamo avuto modo di ascoltare la versione di “Mare Mare” di Elisa, quella di “Quando” di Marco Mengoni, “La donna cannone” di Gianna Nannini e infine “Una donna per amico” interpretata da Eros Ramazzotti.

Da oggi entra in rotazione la quinta cover: quella di Giorgia del celebre brano di Loredana Bertè “Non sono una signora”.

Scritta da Ivano Fossati e pubblicata nel 1982, è senza ombra di dubbio una delle canzoni più famose di Loredana che ebbe grande successo anche all’estero e la decretò vincitrice del Festivalbar di quell’anno. Un brano che va a occupare un posto nella storia della musica italiana e che è stata scelta in rappresentanza dell’anno della sua uscita. Oggi per il progetto “I Love My Radio” a interpretarla è la meravigliosa voce di Giorgia.

Ecco un breve estratto della cover in rotazione da oggi nelle radio ma che sarà disponibile sulle piattaforme digitali da questo venerdì.

I LOVE MY RADIO❤️

Da oggi in radio “Non sono una signora” cantata da @Giorgia ✨

Il brano di @LoredanaBerte è la quinta cover di #ilovemyradio2020 🎙



Fino al 31 luglio potete votare la canzone della vostra vita su https://t.co/9apK1CG7Kp 📲 pic.twitter.com/hvaliCN2wc — RTL 102.5 (@rtl1025) June 29, 2020

Cinque cover pubblicate e cinque ancora da rivelare. I protagonisti delle prossime settimane saranno Biagio Antonacci, J-Ax, i Negramaro, Jovanotti e, in duetto, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri.

Ancora un mese per scoprire chi sarà decretata la canzone del cuore degli italiani. Nei commenti, intanto, fateci sapere qual è la vostra cover preferita tra quelle già rilasciate!