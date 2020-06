Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini insieme nel singolo “La Isla”. Vinceranno loro nella gara dei tormentoni estivi?

L’estate è ufficialmente iniziata e la lista dei potenziali tormentoni estivi è già bella ricca. Tra i nomi mancava pero’ lei, che negli ultimi anni si è resa protagonista dell’estate con i successi di “Jambo”, “Amore e Capoeira” e “Roma-Bangkok”: parlo di Giusy Ferreri che anche quest’anno ci delizia con una potenziale nuova hit.

Si intitola “La Isla” il nuovo singolo uscito oggi e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Per l’occasione Giusy si è affiancata alla spumeggiante Elettra Lamborghini che in quanto a hit popolari ne sa certamente qualcosa. La produzione del brano è affidata a Takagi e Ketra, che hanno lavorato in più occasioni insieme alla cantante e che sono reduci dal rilascio di “Ciclone”, un altro brano che sta infiammando le playlist del momento.

Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini

“La Isla”, neanche a dirlo, ha tutte le potenzialità per rientrare tra le canzoni più ascoltate della stagione. Dal ritmo latino, ti coinvolge già dalle prime note e il ritornello “Tu mi fai cantare / Ti giuro non ho più bisogno di niente” è un chiaro invito a lasciarsi trasportare dalla musica. L’accoppiata Giusy-Elettra, magari per la sorpresa di alcuni, ha funzionato.

Le due hanno annunciato la collaborazione attraverso un breve video postato sui profili Instagram che le vede insieme in quello che potrebbe rappresentare il set del video che arriverà senza dubbio nelle prossime settimane.

https://www.instagram.com/p/CB0UJBtKhfc/

In attesa di vederlo possiamo pero’ goderci l’ascolto del nuovo singolo. Voi cosa ne pensate di questo featuring? Promosso o bocciato?

Testo di La Isla di Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini

[Intro]

Giusy

Elettra, Elettra Lamborghini

[Verso 1]

Ahi papi non mi paghi l’affitto

Vogliamo fuggire e aprire un bar solo Mojito

Dico, non ci sono stelle sul soffitto

Mamma lo diceva sei carino ma non ricco

Per stare bene trovi sempre una maniera

Non ti fidare che nessuno sa cos’è eh eh eh

La felicità è come un’altalena

Decidi sempre tu quando scendere

[Pre-Ritornello]

La notte vicino al faro

Il mare si accende ti porto con me

La notte mi parli piano

La isla è lontana che importa se

[Ritornello]

Tu mi fai cantare

Ti giuro non ho più bisogno di niente

Mi fai cantare

Ti giuro non ho più bisogno di niente

Se stai con me, me, me, lo giuro

Non ho più bisogno di niente

Se stai con me me me, ti giuro

Non ho più bisogno di niente

[Verso 2]

Bella atmosfera, si sta da Dio

Ti ho scritto tutto in un messaggio e non lo invio

quasi sera, tu dove sei?

È io vado giù a ballare con gli amici miei

Io fatta così in amore sincera

Parigi Dakar corro per la frontiera, c’era

Qualcosa di te che non trovo in nessuno

Papi papi, te lo giuro

La notte vicino al faro

Il mare si accende ti porto con me

La notte mi parli piano

La isla è lontana che importa se

Tu mi fai cantare

Ti giuro non ho più bisogno di niente

Mi fai cantare

Ti giuro non ho più bisogno di niente

Se stai con me, me, me, lo giuro

Non ho più bisogno di niente

Se stai con me me me, ti giuro

Non ho più bisogno di niente

[Bridge]

In queste notti capovolte

Dovrei pensare meglio a quello che dico

Torno da te tutte le volte

Un attimo con te mi sembra infinito

[Pre-Ritornello]

La notte vicino al faro

Il mare si accende ti porto con me

La notte sospiri piano

Ma quali promesse

Che importa se

[Ritornello]

Tu mi fai cantare

Ti giuro non ho più bisogno di niente

Mi fai cantare

Ti giuro non ho più bisogno di niente

Se stai con me, me, me, lo giuro

Non ho più bisogno di niente

Se stai con me, me, me, ti giuro

Non ho più bisogno di niente