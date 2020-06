Anche in Corea del Sud la serie tv La Casa di Carta sta raggiungendo un grande successo, così come in Italia e in diversi altri paesi del mondo, tanto che si sta pensando ad un remake coreano della storia! Riesci ad immaginarlo?

Molti di noi hanno amato e seguito assiduamente la storia del Professore e della sua banda di ladri, intenti a mettere a segno la più grande rapina mai compiuta, irrompendo direttamente nella Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a Madrid per fabbricare e rubare un sacco di soldi.

Anche in Corea gli spettatori si sono appassionati alla storia, tanto da spingere una casa di produzione locale a pensare ad un possibile remake.

La Casa di Carta avrà un remake coreano?

Ancora niente è certo, ma per il momento sappiamo che la Corea, per mezzo della società BH Entertainment e ZIUM Content, è interessata a produrre un remake della serie tv spagnola scritta da Alex Pina. La notizie ci arriva tramite il quotidiano Ilgan Sports che riporta anche una diciarazione della BH Entertainment che ha infatti confermato la notizia con queste parole:

È vero, abbiamo preso in considerazione l’idea di realizzare un remake de La Casa di Carta con il produttore ZIUM Content e il servizio di streaming Netflix. Fino ad ora, però, abbiamo solo messo sul tavolo i contenuti, ma non è stato ancora deciso niente.

Insomma, l’interesse a creare un remake coreano c’è, ma non si sa ancora molto altro. Potrebbe riprendere la storia in toto, spostandola però in Corea, oppure potrebbe prenderne soltanto spunto ma creare un nuovo palco di personaggi totalmente diverso da quello della serie originale di Netflix. Staremo a vedere!

Per il momento non possiamo sapere molto altro, ma speriamo intanto che vada in porto anche il progetto per il quale si vocifera un’eventuale spin-off de La Casa di Carta.

E tu cosa ne pensi di questo eventuale remake coreano? Faccelo sapere lasciando un commento qui sotto.