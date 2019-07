Saranno Halloween Kills e Halloween Ends, i due film che continueranno la storia di Michael Myers di David Gordon Green, una vera e propria trilogia.

Quaranta anni dopo averci terrorizzati per la prima volta, Michael Myers è infatti tornato sul grande schermo nel 2018, con un sequel di Halloween che ha ignorato ogni altro sequel della serie.

Halloween di David Gordon Green

Il film del 2018, diretto da David Gordon Green, si allontana dalla storia originale di John Carpenter, creando una linea temporale alternativa in cui Myers viene catturato dalla polizia poco dopo la sua follia omicida. Dopo aver passato 4 decenni in una casa di cura psichiatrica, scappa e si avvia verso la resa dei conti con Laurie Strode.

Il film è stato ben accolto ed elogiato, arrivando ad incassare 255,5 milioni di dollari al botteghino con un budget di 10 milioni di dollari. Non è quindi una sorpresa che si stia pensando ad una continuazione, con ben due film: Halloween Kills e Hallowen Ends.



Halloween Kills: quale sarà la data di uscita?

Lo stesso Carpenter ha confermato, sul suo profilo Twitter ufficiale, che Halloween Kills sarebbe stato rilasciato il 16 ottobre 2020, seguito da Halloween Ends il 15 ottobre 2021.

Sappiamo che il regista di Halloween (2018), David Gordon Green, e il co-sceneggiatore Danny McBride torneranno entrambi per i due sequel, insieme Scott Teems, per la sceneggiatura del secondo film, e Paul Brad Loan e Chris Bernier per il terzo ed ultimo.



Non si sa ancora quando inizieranno le riprese di Halloween Kills, ma voci di corridoio suggeriscono che possano iniziare a settembre.

Il cast di Halloween Kills

Niente è stato ancora confermato, ma pare che di sicuro tornerà a far parte del cast Jamie Lee Curtis, nei panni di Laurie Strode.

Allo stesso modo crediamo possibile un ritorno di Judy Greer e Andi Matichak nei panni della figlia di Laurie, Karen, e della nipote Allyson, soprattutto dopo essersi unite ancora di più per sconfiggere Myers.

Per quanto riguarda l’attore che interpreterà Michael Myers, sappiamo che nel primo film di Gordon Green, lo storico interprete Nick Castle è stato presente per alcune scene, e di sicuro ci sarà ancora anche dei due sequel; ma la parte del terribile assassino sarà di nuovo affidata a James Jude Courtney.

Trama e trailer di Halloween Kills

Purtroppo non abbiamo alcuna notizia riguardo alla possibile trama di Halloween Kills, tanto meno un trailer.

Probabilmente Myers si troverà ancora una volta a scontrarsi con Laurie, ma per il momento non è possibile sbilanciarsi oltre.

Speriamo di avere presto nuove notizie in merito!