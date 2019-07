Lo scorso venerdì abbiamo ascoltato diverse canzoni estratte da ottime colonne sonore. Kesha ha dato una scossa di pura energia positiva con il suo ultimo gioiello realizzato per il film Angry Birds 2. E Meghan Trainor non è stata da meno presentando il suo “Run Like The River“.

La canzone è la prima ad essere estratta dalla colonna sonora di Playmobil: The Movie. E’ una traccia molto ottimista e sono sicuro che riuscirà ad illuminarti la giornata, anche quella più triste.

“Ti è concesso di sentirti così. Non devi sempre nascondere le tue lacrime,” canta Meghan sulle linee di apertura.

“Anche se oggi non va per il verso giusto, scommetto che ti farò sorridere da un orecchio all’altro.”

Questa canzone di Meghan è molto orecchiabile, non trovi? E ti dirò di più, con un po’ di fortuna, questa colonna sonora saprà darci anche qualche altra soddisfazione. Lei e Adam Lambert fanno entrambi parte del cast del film e dovrebbero rallegrare le nostre orecchie con la musica “originale” creata ad hoc. Il film Playmobil: The Movie purtroppo non è eccezionale allo stesso tempo, ma non si può volere tutto, giusto?

Mentre aspettiamo di sentire cos’altro ci propone la tracklist, premi play su “Run Like The River” e rallegrati con le note di Meghan Trainor. Qui sotto invece trovi il testo in lingua originale.

Testo di Run Like The River

[Verso 1]

You’re allowed to feel however you feel

You don’t always have to hide your tears

Even if today doesn’t go your way

I bet I’ll get you smiling ear to ear

[Pre-Ritornello]

(Woo!)

Everybody has their days

I know we gon’ be okay

You don’t have to be afraid

[Ritornello]

When the rain falls down

I promise I won’t run, run like the river

When the rain falls down

I promise I won’t run, run like the river

[Verso 2]

I believe in you, you know what to do

Be the hero that’s like no one else

You been here before, closing every door

Happiness is what you owe yourself

[Pre-Ritornello]

(Woo!)

Everybody has their days

I know we gon’ be okay

You don’t have to be afraid

[Ritornello]

When the rain falls down

I promise I won’t run, run like the river

When the rain falls down (Oh)

I promise I won’t run, run like the river

When the rain, when the rain falls down

I won’t run, run like the river

When the rain, when the rain falls down

I won’t run, run like the river

[Ponte]

When the rain falls down (Hey)

I promise I won’t run, run like the river (Everybody, say, c’mon)

When the rain falls down (When the rain falls down)

I promise I won’t run, run like the river

[Ritornello]

When the rain falls down

I promise I won’t run, run like the river (Hey)

When the rain falls down

I promise I won’t run, run like the river

When the rain, when the rain falls down

I won’t run, run like the river

When the rain, when the rain falls down

I won’t run, run like the river