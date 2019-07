Un compito che non sarebbe riuscito a portare a termine se gli fosse stato proposto alcuni anni fa, l’attore ha infatti spiegato come la maturità e l’esperienza acquisita siano riusciti ad aiutarlo a interpretare al meglio le due parti.

Queste le parole di Smith che ha dovuto affrontare una sfida per nulla semplice: recitare l’intero film vestendo le parti di Henry per poi ricominciare interpretando la sua versione “più giovane”.

“Un lavoro straordinario, quasi impossibile da comprendere. Gli addetti ai lavori per gli effetti speciali hanno realizzato un qualcosa che non era mai stato fatto fino a ora”.

