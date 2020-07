Che il mondo del cinema e dei film stia subendo ritardi non è una novità, ma ad oggi la consapevolezza di rinvii e posticipi è sempre più forte. Disney ha infatti recentemente confermato che, a causa della chiusura dei cinema prolungata dovuta all’emergenza sanitaria conseguente al Covid-19, posticiperà diversi titoli molto importanti, tra cui il Live Action di “Mulan“, i vari sequel già programmati di “Avatar” e la nuova trilogia di “Star Wars“.

Ma andiamo per gradi.

Sembra che Disney abbia per prima cosa rimosso dal suo calendario degli appuntamenti l’uscita al cinema del Live Action di “Mulan”, precedentemente prevista per il prossimo 21 agosto. A questa data non si prevede però un miglioramento delle condizioni globali legate alla pandemia, in particolare in America, in cui i numeri di contagi sono attualmente al picco.

Il trailer ufficiale del live action di “Mulan”. Il film, in origine, sarebbe dovuto arrivare a marzo di quest’anno, poi posticipato a maggio

Per ora quindi, questo significa che non Disney non ha ancora annunciato una possibile data per l’uscita di questo film atteso da molti. Mentre da una parte questo ci intristisce molto, siamo consapevoli dall’altra che Disney stia investendo molto nella sua nuova piattaforma di streaming Disney+, che offre contenuti sempre nuovi.

Questo ciò che ha affermato ufficialmente:

“Over the last few months, it’s become clear that nothing can be set in stone when it comes to how we release films during this global health crisis, and today that means pausing our release plans for Mulan as we assess how we can most effectively bring this film to audiences around the world,”

“Negli ultimi mesi è diventato chiaro che nulla può essere programmato in maniera definitiva quando si ha a che fare con il rilascio di film durante questa crisi sanitaria globale, e oggi questo significa mettere in pausa i nostri piani di rilascio che riguardano Mulan, mentre nel frattempo lavoriamo per capire come poter portare questo film al pubblico di tutto il mondo”.

Ma il live action che parla di una delle nostre principesse Disney preferite non è l’unico ritardo che ha annunciato il colosso americano: tra gli altri, sono state posticipate di un anno le uscite anche dei film della saga di Avatar e Star Wars. Avatar 2 è stato posticipato dal 17 dicembre 2021 al 16 dicembre 2022; Avatar 3 invece dal 22 dicembre 2023 al 20 dicembre 2024, mentre dovremo aspettare ancora di più per il quarto e il quinto film, previsti per il 18 dicembre 2026 il primo e per il 22 dicembre 2028 il secondo.

Una notizia a dir poco terribile se si considera che per vedere la fine di Avatar, ad oggi, dobbiamo aspettare circa 8 anni. In un post di Instagram, il regista del colosso James Cameron ha espresso tutta la sua amarezza:

“There is no one more disappointed about this delay than me, what most of you likely don’t know is that the pandemic is still preventing us from being allowed to recommence most of our virtual production work on stage in Los Angeles. That work is just as critical to the films as the live-action work.”

Non c’è nessuno che sia più dispiaciuto del ritardo di me, quello che molti di voi non sanno è che la pandemia ci sta attualmente ancora impedendo di ricominciare a lavorare alla nostra produzione virtuale sul nostro posto di lavoro a Los Angeles. Quella parte di lavoro è critica e fondamentale per il film almeno quanto lo è quella recitativa.”

Lasciando per un attimo la Disney, nel mondo del cinema sono avvenuti altri importanti ritardi, come A Quite Place parte 2 – spostato al 23 aprile 2021 e Top Gun: Maverick, che invece sarà spostato al 2 luglio 2021.

Il trailer di Top Gun: Maverick, sequel del famosissimo film del 1986

C’è poi tutta la questione della nuova trilogia di Star Wars, di cui però naturalmente non sono stati ancora annunciati i vari titoli. Ecco le nuove date:

22 Dicembre 2023 : primo film (ancora senza nome)

: primo film (ancora senza nome) 19 dicembre 2025 : secondo film (ancora senza nome)

: secondo film (ancora senza nome) 17 dicembre 2027: terzo film (ancora senza nome)

