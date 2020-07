Notizia dell’ultima ora, in esclusiva per Deadline, l’attrice Millie Bobby Brown (conosciuta dal grande pubblico per il suo ruolo di Undi nella serie tv Stranger Things) sarà protagonista e produttrice di un film dal titolo The Girls I’ve Been.

La Brown sarà produttrice del film per mezzo della sua casa di produzione PCMA Productions insieme a Jason Bateman con la sua Aggregate Films.

La trama di The Girls I’ve Been

La storia di The Girls I’ve Been è tratta dall’omonimo romanzo di Tess Sharpe (già autrice del libro Lontano da te) che ha come protagonista un’artista di strada di nome Nora.

Nel film Nora riuscirà, per mezzo delle sue capacità di imitazione e persuasione, a liberarsi insieme alla sua ragazza e al suo ex ragazzo, da una rapina in banca dove si ritrovano immischiati come ostaggi. Un thriller pieno di tensione, ma anche di ironia dove Millie Bobby Brown si ritroverà a vestire proprio i panni di Nora.

Il romanzo verrà pubblicato il prossimo anno, mentre non si sa ancora niente riguardo ai tempi di produzione del suo adattamento filmico.

Nell’attesa di saperne di più, ricordiamo che Millie Bobby Brown è impegnata anche in un altro film voluto da Netflix, ossia Enola Holmes, dove la giovane attrice interpreta il ruolo della protagonista, sorella del celebre Sherlock Holmes.

Infine, per quanto riguarda Stranger Things, la Brown tornerà ancora una volta nei panni di Undi nella quarta stagione della serie tv che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Per il momento le riprese di Stranger Things 4 hanno subito rallentamenti per via della pandemia che ha messo in ginocchio il mondo, ma nonostante lo slittamento in avanti, la lavorazione sta riprendendo.

Cosa ne pensi di The Girls I’ve Been con Millie Bobby Brown? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.