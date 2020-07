Per festeggiare il decennale della famosa boy band britannica, esce una clip del concerto degli One Direction tenutosi a San Siro nel 2014. Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson tornano di nuovo insieme (ma solo in streaming) per celebrare lo speciale anniversario e regalare ai fan l’intero video del concerto di Milano tenutosi durante il “Where We Are Tour”. Il filmato dal titolo “The Road to San Siro” è tratto dal dvd del concerto, e resterà online per 24 ore.

Il famoso concerto degli One Direction si tenne in due date, il 28 e 29 Giugno, e fu un successo senza precedenti in Italia per la band anche grazie ai numerosi fan italiani della boy band che parteciparono attivamente all’evento provenendo da tutta Italia. Tutte le immagini di quei due giorni speciali sono state incluse nel filmato pubblicato su YouTube. Durante il concerto ci fu un momento particolarmente emozionante quando lo stadio si trasformò in una grande bandiera italiana con la scritta: “We Are 1D Family”. Gli One Direction rimasero completamente a bocca aperta ad ammirare commossi l’affetto e l’impegno dei loro fan.

Sicuramente tutti gli amanti della band avrebbero voluto una reunion dal vivo per poter rivedere i propri idoli in carne ed ossa dopo la pausa annunciata nel 2016; tuttavia, in questi giorni il canale ufficiale di YouTube della band sta regalando una serie di video che ricordano le celebri performance della band, come ad esempio, lo streaming di questo clamoroso concerto.

La scaletta ufficiale di “Where We Are Tour – Live from San Siro”:

Midnight Memories

Little Black Dress

Kiss You

Why Don’t We Go There

Rock Me

Don’t Forget Where You Belong

Live While We’re Young

C’mon, C’mon

Right Now

Through the Dark

Happily

Little Things

Moments

Strong

Better Than Words

Alive

One Thing

Diana

What Makes You Beautiful

Encore:

You & I

Story of My Life

Little White Lies

Best Song Ever