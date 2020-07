C’è molta attesa per The Mandalorian 2, la prima serie in live action dell’universo di Star Wars, che secondo uno dei suoi protagonisti ci farà conoscere molto di più riguardo alla Darksaber di Moff Gideon.

A rivelarcelo è stato lo stesso Giancarlo Esposito, l’attore che interpreta il ruolo di Moff, che ha stuzzicato la curiosità e l’interesse dei fan parlando della famosa spada laser che ha fatto impazzire tutti nella prima stagione della serie.

In The Mandalorian 2 si saprà molto di più sulla Darksaber

Pare proprio che quest’antica arma, la Darksaber appunto, sia una chiave importante nella trama di The Mandalorian 2, centro del tutto e di tutti, ma qual è la sua storia? E in che modo va ad influire sulla biografia di uno dei personaggi più amati di tutta la serie, ossia Moff Gideon? Ecco quanto rivelato da Giancarlo Esposito:

Sapremo molto di più sulla Darksaber, capiremo perché questa antica arma si trova nel mondo moderno. Da dove viene e come è stata riportata alla luce? È la chiave di tutta la seconda stagione ed è la chiave per il passato di Moff Gideon, che forse ha molto a che fare con le sue origini e il suo desiderio di costruire un pianeta e rimetterlo insieme… Giancarlo Esposito

Pare proprio che nella seconda stagione della serie ne vedremo delle belle, e verremo a conoscenza di dettagli molti importanti della storia. Tutto quello che può mandare in visibilio noi fan.

Per il momento però, non sappiamo altro, e non resta che aspettare di avere altre notizie e di poter finalmente vedere la seconda stagione di The Mandalorian. Sono sicura che non mancheranno le teorie più disparate da parte dei fan…

E tu cosa ne pensi? Hai delle teorie su The Mandalorian 2 e la Darksaber? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.