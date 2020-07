In arrivo lo spin off della serie tv Netflix The Witcher dal titolo Blood Origin, a confermarlo è la stessa piattaforma di streaming che, dopo aver raccolto numerosi consensi per la serie tv di punta, non si fa scappare questa grande occasione.

Blood Origin racconterà la storia che precede gli avvenimenti di The Witcher, concentrandosi sulla nascita del primo witcher e dando risposta quindi a tutti quegli interrogativi che nascono dalla visione della serie tv.

Inoltre, al momento, The Witcher è stata confermata per una seconda stagione, nonostante lo stop dovuto alla pandemia di coronavirus ne abbia rallentato la lavorazione.

Di cosa parlerà lo spin-off di The Witcher: ecco la trama

La trama di Blood Origin sarà ambientata 1200 anni prima della storia di Geralt (il protagonista The Witcher interpretato dall’affascinante Henry Cavill) e racconterà le origini e la nascita del primissimo witcher.

Purtroppo al momento non si hanno ancora altri dettagli, ma sappiamo che la serie sarà composta da sei episodi, che verranno creati dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich insieme alla produzione di Declan De Barra. Proprio quest’ultimo ci ha dato qualche dettaglio in più sulla trama in una recente dichiarazione:

Com’era davvero il mondo elfico prima dell’arrivo cataclismico degli umani? Blood Origin racconterà la storia della civiltà elfica prima della sua caduta e, soprattutto, rivelerà la storia dimenticata del primissimo Witcher. Declan De Barra

Insomma, pare proprio che l’universo di The Witcher si allargherà, regalando a tutti gli appassionati del fantasy una storia completa a 360 gradi. Sarà interessante scoprire le origini dei witcher, e soprattutto come la storia di Blood Origin s’inconterà con quella di Geralt.

Per il momento non si sa ancora un’eventuale data di uscita, né chi comporrà il cast di questo spin off. Non resta che aspettare e intanto fantasticare.

E tu cosa ne pensi di questo spin off di The Witcher? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.