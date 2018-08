Ora conosciamo i sogni di Eh Sheean

“Sono sicuro che questo fatto accadrà ad un certo punto”

Ed Sheeran ha detto che quella con Drake sarebbe la collaborazione dei suoi sogni.

Ha parlato di questo e altro in una nuova intervista con Entertainment Weekly dove ha detto che il rapper lo sta ispirando parecchio nella realizzazione del suo nuovo album.

Sheeran ha confessato che ha intenzione di abbandonare la chitarra acustica nel suo nuovo disco.

“Ho imparato a capire come Drake fa il suo lavoro. Drake rilascia questi album che sono fantastici e le sue canzoni spiccano sempre rispetto ad altre.”

Ha spiegato di avere molte collaborazioni in cantiere per il nuovo album, ma il rapper canadese è la sua massima priorità.

Alla domanda se esistesse qualcuno con cui valeva la pena collaborare Ed ha risposto subito con il nome Drake.

L’intervistatore ha chiesto a Sheeran come mai i due non avessero ancora collaborato insieme e il cantante ha risposto che entrambi sono stati molto impegnati ultimamente e quindi non c’è stato il tempo per parlarne.

Il musicista stava promuovendo il nuovo documentario di Apple Music “Songwriter“.