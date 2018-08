Il Bacio della Morte

Conoscete Biancaneve?

Quel cartone animato della Disney che parla di una principessa che si perde nella foresta, si spaventa da morire quando scappa nella foresta oscura, finisce con il fare amicizia con sette nani, mangia una mela avvelenata, muore senza tanti complimenti e poi si risveglia dopo essere stata baciata da un principe? È un classico!

Ma una teoria proposta da un fan si sta facendo strada in internet, e pare dare un nuovo aspetto al vero significato del film.

La teoria- che sembra essere nata tra i commenti di un articolo di Buzzfeed- dice che Biancaneve è veramente morta alla fine del film. E dice anche che il Principe Azzurro è in realtà un Angelo Mietitore, che le dona il Bacio della Morte prima di portarla in paradiso.

Per citare il commentatore Matt Morgan, esperto della fiaba di Biancaneve:

“Il principe dovrebbe essere una sorta di versione più felice dell’Angelo della Morte. Quando Biancaneve lavora spensierata accanto al pozzo, all’inizio del film, lui la sente e va ad investigare.”

“Lei lancia il primo sguardo al principe quando vede per la prima volta la Morte estremamente vicina a sé, cioè quando sta per cadere nel pozzo.”

Come Matt fa notare, il Principe giunge da Biancaneve ancora una volta dopo che lei ha un secondo incontro ravvicinato con la Morte, ovvero quando mangia la mela avvelenata.

“Lui arriva su un cavallo bianco pallido (che effettivamente è lo stesso destriero che viene ritratto come la cavalcatura della Morte, in tempi antichi). Lui bacia Biancaneve.”

“Il bacio della morte è il modo in cui le persone riconoscevano se qualcuno fosse deceduto prima che gli controllassero i battiti del cuore. Quando muori, l’aria è espulsa dai tuoi polmoni. Secondo il Folklore popolare, questo sarebbe il Bacio della Morte, che ti toglie per sempre il respiro”.

OK, Matt Morgan.

Ma aspettate, c’è dell’atro.

“Biancaneve e il Principe dicono addio ai nani invece di portarli con loro perché la coppia sta andando in un luogo che i vivi non possono raggiungere. “

“Poi il principe e Biancaneve partono verso un castello nel cielo, un castello che si trova in un regno oltre la morte: un enorme palazzo di nuvole, circondato da luce dorata.”

Che sia vero o meno, di sicuro questa teoria disturbante ci farà guardare il celebre classico Disney con occhi nuovi.