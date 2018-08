Connettiamoci con i OneRepublic

I OneRepublic hanno presentato finalmente il video musicale ufficiale per il loro ultimo singolo “Connection“, pubblicato quasi tre mesi fa.

Eh si, sono passati tanti mesi dall’uscita di “Connection” e la canzone è davvero buona, forse una tra le più belle se paragonata agli ultimi lavori dei OneRepublic.

Quindi sembrava strano il fatto che essa non godesse di un video musicale.

Fortunatamente, la band ha voluto rimediare pubblicando il tanto atteso video.

Girato all’Oculus del World Trade Center a New York, il nuovo video musicale dei OneRepublic mostra scene in bianco e nero in cui Ryan Tedder cammina attraverso una struttura ignorata da decine di passanti che sono completamente ossessionati dai loro telefoni e quindi non cercano nemmeno di creare una “connessione” con lui.

Ma per fortuna c’è una bella ragazza nera e lei inizierà a ballare in modo casuale in mezzo alla folla.

Ci saranno anche scene a colori nel video musicale e qui vedremo tutta la band OneRepublic suonare “Connection” in mezzo a una folla “ora interattiva” presso l’Oculus.

Un bel video di 2 minuti e 45 secondi per celebrare al meglio questo singolo.

Qui trovate la traduzione e il testo di Connection dei OneRepublic.