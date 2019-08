Pare proprio che Jim Hopper per come lo conosciamo, l’amato sceriffo di Stranger Things, inizialmente non dovesse avere il volto di David Harbour. Diversi erano i nomi messi in campo, ma alla fine la scelta è ricaduta su di lui, e sinceramente, ne siamo contenti!

David Harbour in Stranger Things

L’attore David Harbour ha interpretato il capo della polizia di Hawkins, Jim Hopper, in tutte e tre le stagioni della serie tv Netflix Stranger Things, ma, come è stato recentemente rivelato dai creatori di Stranger Things, i fratelli Duffer, Harbour non è stato il primo attore preso in considerazione per la parte di Hopper.

Pare che un tale onore fosse inizialmente destinato a artisti del calibro di Ewan McGregor e Sam Rockwell.

Considerando lo spettacolo come un evento di una sola stagione, i fratelli Duffer hanno pensato di poter girare per una grande star del cinema per assumere le parti sia del capo Hopper che di Joyce Byers, come interpretato da Winona Ryder.

“La natura limitata del progetto ci consentiva di scegliere come target attori cinematografici per i protagonisti adulti”, hanno spiegato in precedenza.



“Ad esempio, Ewan McGregor, Sam Rockwell per Hopper, e Naomi Watts o Marisa Tomei per Joyce.”

Per fortuna poi, il successo di Stranger Things ha portato a successive stagioni e Hopper alla fine ci piace così com’è. Non credete anche voi?

Un ritorno di Hopper nella stagione 4?

Come i fan di Stranger Things sapranno, un’apparizione di David Harbour oltre la terza stagione non sembrerebbe molto possibile, Eppure, come suggerisce quella scena post-crediti dell’ultima puntata, c’è sempre la speranza che Hopper torni sugli schermi per la stagione 4.