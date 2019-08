È sempre più probabile che Lindsay Lohan mantenga la sua promessa e ci regali molto presto un nuovo singolo dal titolo Xanax.



Sono ormai diversi anni che la star non ci fa sentire qualcosa di nuovo, per questo i fan non stanno più nella pelle per questa notizia, e soprattutto per il piccolo estratto di Xanax reso noto.

Un assaggio di Xanax, il nuovo singolo di Lindsay Lohan

Proprio nelle ultime ore, un estratto di Xanax di Lindsay Lohan è stato reso noto Kris Fade Show su Virgin Radio Dubai.

Il significato ci è stato spiegato anche dallo stesso dj del programma, che accenna ad un testo dedicato “all’ansia, la pressione e la cura di se stessi”.

.@LindsayLohan is coming!🎵



Listen to a snippet of the singer’s bold new single, “Xanax” set to be released “very very soon.”: pic.twitter.com/LsOomBSPtN — Pop Crave (@PopCraveMusic) August 29, 2019

“Quando mi baci non riesco a respirare. Ho cercato di stare lontano da te ma mi porti in alto, unica persona in questa città che mi piace.”

Queste le parole cantate da Lindsay nel breve estratto di Xanax, che ci danno già un’idea di quello che sarà la canzone.

Perché la Lohan ci ha fatto aspettare così tanto?

Una domanda che sorge spontanea per molti. perché tutti questi anni tra un album e l’altro? Da come spiega la stessa Lohan, ha voluto dare spazio alla carriera di sua sorella

“Devo registrare un altro album per Universal / Motown”, ha detto la cantante ai fan nel 2016. “E lo farò, ma, detto questo, mia sorella ha firmato un contratto EMI”, ha spiegato Lindsay. “Sta registrando un disco, e per rispetto di lei e della sua carriera voglio rimanere nella mia corsia e fare film, scrivendo e dirigendo.”

L’album di Ali Lohan pare comunque che non sia mai stato rilasciato, quindi la nostra Lindsay è libera di volare di nuovo.



Speriamo di poter ascoltare il nuovo singolo Xanax per intero il prima possibile!