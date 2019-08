Che Paolo Sorrentino voglia colpire e sorprendere, c’era da aspettarselo, ma per quanto riguarda il trailer ufficiale di The New Pope, pare che il regista abbia davvero superato se stesso.

In un simmetrico montaggio alternato, incalzato da una musica rock molto dura, vediamo da una parte Jude Law in costume, che sfila in una spiaggia piena di ragazze, e dall’altra un serioso John Malkovich che cammina nei panni del nuovo pontefice nei palazzi del Vaticano.

Lo stridere tra le due scene e le due realtà è davvero forte, e certamente voluto, ma ci fa chiedere davvero fino a che punto Paolo Sorrentino voglia spingersi con questa sua seconda serie tv.

The New Pope a Venezia 76

Dopo The Jung Pope, infatti, arriva quest’anno The New Pope, una produzione SKY-HBO-CANAL +, che sarà presentata in anteprima mondiale il prossimo 1° settembre nel corso della 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, come evento assolutamente fuori concorso.

La serie tv The New Pope scritta da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises, conta grandi nomi nel suo cast.

Un cast stellare pieno di sorprese

A parte i già citati Jude Law e John Malkovich, troviamo nel cast anche Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi (già protagonisti in The Young Pope). New entry nella serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini.

Due ospiti speciali, nel cast di The New Pope, sono Sharon Stone e Marilyn Manson.

Credo proprio che ne vedremo delle belle…