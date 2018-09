Taki Taki!

L’estate è ancora qui tra noi grazie a DJ Snake, Ozuna, Cardi B e Selena Gomez.

Sarà un grande successo questa canzone dal titolo Taki Taki? Speriamo di si, ma ora analizziamolo e leggiamo il testo della canzone.

DJ Snake ha presentato per la prima volta il suo nuovo singolo “Taki Taki“, una super collaborazione, sulle migliori piattaforme digitali.

La canzone in salsa reggaeton è una collaborazione con Ozuna, Cardi B e Selena Gomez.

E sapete una cosa? Oltre ad Ozuna ed alla domenicana Cardi B, in Taki Taki canta in spagnolo pure Selena Gomez, che comunque se la cava piuttosto bene, viste le origini del padre.

Le prime giornate di freddo allontano l’estate, ma Taki Taki ha il magico potere di riportarla tra noi.

È una canzone giusta per i nostalgici, per quelle persone che hanno vissuto particolari emozioni nell’estate 2018.

Ozuna è molto bravo a scandire il ritmo di questa canzone reggaeton (ma lui è abituato a questo genere di musica) e Cardi B con Selena lo accompagnano bene attraverso i loro versi altamente sexy.

Molto bello il beat di questo Taki Taki… bravo DJ Snake!

Ah… alzate la mano se anche voi come me volete sentire Selena Gomez cantare in spagnolo in un singolo ufficiale.

Qui sotto il testo in lingua originale di Taki Taki.

Testo di Taki Taki con Ozuna, Selena Gomez e Cardi B

Wo-oh, oh-oh

[Ritornello: Ozuna]

Báilame como si fuera la última vez

Y enséñame ese pasito que no sé

Un besito bien suavecito, bebé

Taki taki

Taki taki, ¡rumba!

Wo-oh, oh-oh

Hi Music Hi Flow (Snake)

Báilame como si fuera la última vez

Y enséñame ese pasito que no sé

Un besito bien suavecito, bebé

Taki taki

Taki taki

[Verso 1: Ozuna]

Taki, taki

Quiere un besito o un ñaqui

Booty explota como Nagasaki

Prende los motores Kawasaki

Que la disco está llena

Y llegaron los Anunnakis

No le bajes

El booty sobresale de tu traje

No trajo pantisito pa’ que el nene no trabaje

Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe

Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, eh-eh

El booty sobresale de tu traje

No trajo pantisito pa’ que el nene no trabaje

Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe

Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, eh-eh

[Ritornello: Ozuna]

Báilame como si fuera la última vez

Y enséñame ese pasito que no sé

Un besito bien suavecito, bebé

Taki taki, taki taki, ¡rumba!

Wo-oh, oh-oh

Hi Music Hi Flow

[Verso 2: Cardi B]

Bardi (Cardi)

He said he wants to touch it, and tease it, and squeeze it

Well my piggy bank is hungry, my nigga, you need to feed it

If the text ain’t freaky, I don’t wanna read it

And just to let you know, this punani is undefeated

Aye

He said he really wanna see me more

I said we should have a date, where? At the Lamborghini store

“I’m kinda scary, hard to read, I’m like a Ouija board”

“But I’m a boss bitch, who you gonna leave me for?”

You hoes got no class, you bitches is broke still

I be talking cash, shit, while I’m popping my gold grill

I’m a whole rich bitch, and I work like I’m broke still

But the love be so fake, but the hate be so real

[Ponte: Cardi B]

El booty sobresale de mi traje

No traje pantisito pa’ que el nene to trabaje

Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabe

Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje

[Ritornello: Ozuna]

Báilame como si fuera la última vez

Y enséñame ese pasito que no sé

Un besito bien suavecito, bebé

Taki taki, taki taki

¡Rumba!

Wo-oh, oh-oh

[Verso 3: Selena Gomez]

DJ Snake

Careful when you come through my way

My body-ody know how to play

Work it, keep it tight everyday

And I, I, I know you need a taste

When I ooo, you’re fallin’ in love

Give a little ooo-ooo, get it well done

Dancing on my ooo, make your girl wanna run

We keep moving till the sun come up

Porque

I am the party

Yo soy fiesta

Blow out your candles

Then have a siesta

They can try, pero no one can stop me

What my taki taki wants, ya

My taki taki gets, uhn

[Ritornello: Selena Gomez & Ozuna]

Báilame como si fuera la última vez

Y enséñame ese pasito que no sé

Un besito bien suavecito, bebé

Taki taki

Taki taki, ¡rumba!

Wo-oh, oh-oh

Hi Music Hi Flow

Taki taki

Taki taki

Traduzione in italiano del testo di Taki Taki con Selena Gomez, Cardi B e Ozuna

Balla come se fosse l’ultima volta

E mostrami quel piccolo passo che non conosco

Un bel piccolo bacio

Taki taki

Taki taki, rumba

Wo-oh, oh-oh

Ciao musica Ciao flusso

Balla come se fosse l’ultima volta

E mostrami quel piccolo passo che non conosco

Un bel piccolo bacio

Taki taki

Taki taki

[Verso 1: Ozuna]

Taki taki, vuoi un bacetto o un naki

Un sacco di soldi come Nagasaki

Accendi i motori, Kawasaki

Che l’album è pronto e sono arrivati gli anonati

Non deluderlo, il bottino sporge dal tuo vestito

Non ha portato le mutandine per il bambino a non lavorare

È solo che so quello che lei pensa che lei sappia

Dice che non vuole ma mi fa spiare (eh-eh)

Il bottino sporge dal tuo vestito

Non ha portato le mutandine per il bambino a non lavorare

È solo che so quello che lei pensa che lei sappia

Dice che non vuole ma mi fa spiare (eh-eh)

[Ritornello: Ozuna]

Balla come se fosse l’ultima volta

E mostrami quel piccolo passo che non conosco

Un bel piccolo bacio

Taki taki

Taki taki, rumba

Wo-oh, oh-oh

Ciao musica Ciao flusso

[Verso 2: Cardi B]

Dice che vuole toccarlo e stuzzicarlo, e strizzarlo

Mentre il mio dorso è affamato, il mio negro, devi nutrirlo

Il tuo testo non è strano, non voglio leggerlo

E solo per farti sapere che questo punani è imbattuto, ay

Dice che vuole davvero vedermi di più

Ho detto che dovremmo avere un appuntamento, dove? Al negozio Lamborghini

Sono un po ‘spaventoso, difficile da leggere, sono come una tavola Ouija

Ma sono un capo, stronza, per chi mi lascerai?

Voi zappe non avete classe, voi puttane congelate

Parlerò di soldi mentre sto facendo la mia gold grill (uh)

Sono una zappa, una stronza ricca e lavoro come se fossi ancora al verde (Cardi)

Ma loro mi amano in modo finto, ma mi odiano in modo così reale (uh)

Il bottino sporge dal mio vestito

Non ho indossato le mutandine perché il bambino non lavorasse

È solo che so cosa pensi di non sapere

Dice che non vuole ma vuole mangiare il suo bagaglio

[Ritornello: Ozuna]

Balla come se fosse l’ultima volta

E mostrami quel piccolo passo che non conosco

Un bel piccolo bacio

Taki taki

Taki taki, rumba

Wo-oh, oh-oh

[Verso 3: Selena Gomez]

DJ Snake

Attento quando vieni attraverso la mia strada

Il mio corpo sa già come giocare

Lavora, tienilo stretto ogni giorno

E io, io, so che hai bisogno di un assaggio

Sono come ooh, innamorandomi

Dai un po ‘di ooh-ooh, fallo bene

Ballando nel mio ooh, fai correre una ragazza

Continuiamo a muoverci fino a quando il sole si alza

Perché io sono la festa, sono la festa

Spegni le tue candele, fai una siesta

Puoi provare ma nessuno può fermarmi

Quello che vuole il mio taki taki, dì il mio taki taki, uh

[Ritornello: Selena Gomez & Ozuna]

Balla come se fosse l’ultima volta

E mostrami quel piccolo passo che non conosco

Un bel piccolo bacio

Taki taki

Taki taki, rumba

Wo-oh, oh-oh

Ciao musica Ciao flusso

Taki taki

Taki taki

