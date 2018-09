In ricordo di Dolores O’Riordan.

Questa canzone inedita dal titolo Íosaserve per celebrare il 25° anniversario del loro debutto, avvenuto nel 1993.

Ad ottobre 2018, la band celebrerà il 25° anniversario del loro album di debutto, uscito nel 1993 e intitolato “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?“.

Íosa – la canzone inedita che presentiamo qui – è interpretata dalla compianta Dolores O’Riordan che qui canta in irlandese e tra l’altro è l’unica registrazione della band nella loro lingua madre.

Il titolo Íosa si traduce in Gesù ed è stata ispirata dal cattolicesimo.

Il cofanetto di “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?” uscirà il 19 ottobre 2018.

Sarebbe dovuto uscire a marzo, ma è stato posticipato dai restanti membri della band dopo la morte di O’Riordan.

La cantante è morta il 15 gennaio in una stanza d’albergo a Londra. Aveva solamente 46 anni.

Nei mesi successivi un medico legale stabilì che la sua morte è stata causata dall’intossicazione da alcol.

In una dichiarazione, i Cranberries avevano detto:

“Le nostre condoglianze vanno ai bambini di Dolores e alla sua famiglia, e i nostri pensieri sono con loro oggi. Dolores vivrà in eterno nella musica. Vorremmo ringraziare tutti i nostri fan per i messaggi e il continuo supporto in questo momento difficile”.

La band aveva lavorato a un nuovo album prima della morte di O’Riordan. La frontwoman aveva già registrato la sua voce e i suoi compagni di band hanno detto che sperano di avere il condividere le registrazioni con i fan entro l’inizio del 2019.

Testo della canzone dei The Cranberries dal titolo Íosa

Bi, a iosa, im chroise i gcuimhne gach uair,

Be, O Jesus, remembered in my heart every hour,

Bi, a iosa, im chroise le haithri go luath

BOJ, in my heart [something] soon

Bi, a iosa, im chroise le cumann go buan

BOJ, in my heart with [fellowship?] forever

o, a iosa ‘Dhe dhilis, na scar? Thusa uaim.

O, Jesus of God faithful, don’t separate yourself from me.

Gan iosa mo smaointe ni thaithnionn liom fein,

Without Jesus? in my thoughts, I’m not happy in myself

Gan iosa mo scribhinn na foghar mo bheil,

WJ in my writing, don’t [something] m ymouth

Gan iosa mo ghniomhartha nil maith in san tsaol,

WJ in my actions there’s no good in life

o, a iosa ‘Dhe dhilis, bi romham is am dheidh.

O Jesus of God faithful, be before and after me.

Se iosa mo rise, mo chara ‘s mo ghra,

Jesus is my king, my friend, my love

Se iosa mo dhidean ar pheaca ‘s ar bhas,

J is my shelter from sin and death

Se iosa mo aoibhneas, mo scathan? do ghnath,

J is my happiness, my mirror [something?] A’s, a iosa, ‘Dhe dhilis, na scar uaim go brath.

Ah, and O Jesus of God faithful, don’t ever be apart from me.

Bi, a iosa, go siorai im chroi is im bheal,

Be O Jesus, eternally in my heart and in my? mouth

Bi, a iosa, go siorai im thuigse mar an gceann’,

BOJ, eternally in my understanding all the time

Bi, a iosa, go siorai im mheabhair mar leann,

BOJ, eternally in my mind as instruction

o, a iiosa, ‘Dhe dhilis, na fag me liom fein.

O Jesus of God faithful. don’t leave me by myself.