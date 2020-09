A pochi giorni dall’uscita del loro tanto atteso album di debutto le Blackpink annunciano quale sarà il nuovo singolo: “Lovesick Girls”

Venerdì 2 ottobre uscirà il disco delle Blackpink “The Album“, il primo progetto discografico di queste dimensioni. Il gruppo K-Pop, nonostante l’incredibile successo, ha infatti avuto modo di pubblicare un solo EP finora, “Kill This Love“, seguito da una serie di singoli e collaborazioni.

Tra pochi giorni il pubblico potrà finalmente acquistarlo nei negozi e ascoltarlo sulle piattaforme digitali. In occasione della sua uscita Lisa, Jennie, Rosé e Jisoo hanno annunciato quale traccia rappresenterà il singolo di lancio: “Lovesick Girls“. Il brano potrebbe essere accompagnato proprio nella giornata di venerdì 2 dal suo video ufficiale.

È stato diffuso un trailer che dà modo di ascoltare una breve anteprima del brano, seppur limitandosi alla sua base fatta di giri di chitarre.

In “The Album” ci saranno anche i due singoli già rilasciati, “How You Like That” che ha rappresentato il loro ritorno sulla scena musicale e la collaborazione con Selena Gomez, “Ice Cream“. La presenza di queste giorvani artiste spicca anche nell’ultimo album di Lady Gaga, “Chromatica“. Le Blackpink hanno infatti lavorato con l’icona pop nel brano “Sour Candy“.

Ma ottobre sarà un mese ricco non solo di musica. Oltre all’uscita del tanto atteso disco, il 14 ottobre su Netflix sarà possibile guardare il loro documentario “Light Up The Sky“, con il quale porteranno il pubblico dietro le quinte della loro esibizione al Coachella e in studio di registrazione. Un’occasione per loro di farsi conoscere da chi ancora non ha avuto modo di scoprirle, e di regalare ai fan immagini esclusive della loro vita.

Prima pero’ tutta l’attenzione è rivolta all’album di debutto, nel quale farà parte il nuovo singolo “Lovesick Girls“. L’appuntamento è per questo venerdì, 2 ottobre.