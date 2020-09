In arrivo il reboot del film degli anni ’90 Giovani Streghe, che però non arriverà nei cinema, ma direttamente come video on demand sulla piattaforma streaming di Amazon.

La notizia dell’uscita, dal prossimo 27 ottobre 2020, arriva direttamente da un comunicato stampa di Amazon Prime Video che riporta le “novità di ottobre 2020”, ma non ha ancora ricevuto conferma ufficiale dalla Blumhouse e dalla Columbia Pictures, che probabilmente lo confermeranno nelle prossime ore.

La trama e il cast di Giovani Streghe

Il film originale Giovani Streghe, uscito nel 1996, racconta di un gruppo di ragazze che frequentano una scuola cattolica ed, essendo emarginate da tutti, iniziano a dilettarsi di stregoneria. Quello che all’inizio sembra un’eccitante esperienza col paranormale, ben presto si trasforma in qualcosa di molto pericoloso…

La trama del reboot di Giovani Streghe sarà di base sempre la stessa, ma verranno di sicuro aggiunti contenuti e modalità di narrazione che possano rendere appetibile una storia, comunque molto semplice e banale, alle nuove generazioni di oggi abituate a tutt’altre trame horror.

Alla regia del film originale c’era Andrew Fleming che oggi torna per il reboot in veste di produttore. Come protagoniste del film originale c’erano invece le attrici Robin Tunney, Fairuza Balk, Rachel True e Neve Campbell. Nel reboot troveremo invece Zoe Lister-Jones alla regia e Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone e l’attrice transgender Zoey Luna nei panni delle quattro aspiranti streghe protagoniste della storia.

Il progetto del reboot è interessante, speriamo solo non si cada troppo nello splatter o nelle trovate paranormali esagerate alle quali ci stanno abituando oggi, andando così a perdere del tutto lo spirito genuino e fresco del film originale. In quel caso verrebbe da chiedersi perché fare un reboot di un film vecchio invece di inventare qualcosa di nuovo… non credi?

