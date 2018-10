La cantante si è raccontata nella sua intervista per la BBC Music.

Nello speciale incontro per la BBC Music, Ariana Grande ha parlato della sua salute mentale, dicendo che a volte la sua ansia la fa sentire “colpevole”.

Grande parla apertamente dei problemi che ha affrontato dicendo:

“Mi sento quasi in colpa per soffrire di ansie perché è solo nella tua testa ed è così folle quanto sia potente. Hai continuamente alti e bassi e a volte ci sono settimane in un momento in cui lo schiaccerai e non ci sarà nulla… ma poi di nuovo accadrà qualcosa che lo innescherà”.

Ariana ha esortato le persone a parlare dei problemi mentali, rivelando anche di aver avuto un grande sostegno da parte della sua famiglia e dei suoi amici.

Ha continuato dicendo:

“La cosa più importante è ricordare che a tutti capita. Parla con i tuoi cari, relazionati con gli altri, in particolare i tuoi amici. “

Recentemente Ariana Grande ha rotto con il suo fidanzato Pete Davison.

A settembre, l’ex fidanzato di Grande Mac Miller è morto a settembre dopo essere stato trovato incosciente nella sua casa a San Fernando Valley. Si ritiene che sia morto per overdose. Aveva 26 anni.

Grande ha detto ai fan di essere pronta per proseguire il suo tour a sostegno del suo recente album “Sweetener”. I fan non erano sicuri se la Grande sarebbe andata avanti con gli spettacoli, dopo aver annunciato che si stava prendendo una pausa dalla musica per concentrarsi sulla sua salute mentale.

La cantante ha anche pubblicato recentemente sulle sue storie su Instagram le sue difficoltà con la salute mentale prima di una performance nella sfilata di Wicked in occasione del 15 ° anniversario.

Ha scritto: