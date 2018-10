L’omaggio sequel a Halloween si colloca in vetta al boxoffice italiano del weekend.

Il film che vede il ritorno di Jamie Lee Curtis incassa 1.170.000 euro e discreta media per sala di 2.800 euro per 423 copie in circolazione. Costato appena 10 milioni di dollari, è gia arrivato 172 in tutto il mondo. Un trionfo.

In seconda posizione incontriamo A Star Is Borncon Bradley Cooper: il remake cointerpretato con Lady Gaga cede infine la prima posizione, registrando questa settimana 955.000 euro e di conseguenza un bottino nostrano di 5 milioni di euro. La sua corsa mondiale è al momento sui 253 milioni di dollari (su budget di 36).

Forse nell’avvicinarsi della festività, Piccoli Brividi 2: I fantasmi di Halloween sale dal quinto al terzo posto, portando a casa altri 596.000 euro, per un totale italiano di 1.286.000.

Entra direttamente in quarta posizione Euforia di Valeria Golino, commedia amara interpretata da Valerio Mastandrea e Riccardo Scamarcio: la partenza è da 536.000 euro.

C’è una nuova entrata italiana anche al quinto posto: si tratta di Uno di famiglia, dove Pietro Sermonti è un insegnante di dizione che salva la vita al figlio del boss Nino Frassica. Il debutto del film vale 494.000 euro.