Si conclude così la 13esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che quest’anno vede trionfare un film italiano, Il Vizio della Speranza del regista partenopeo Edoardo De Angelis. Il film si aggiudica il Premio del Pubblico BNL, superando quindi altri grandi pellicole presentate al festival.

Il Vizio della Speranza ci regala una storia forte e interpretata magistralmente da Pina Turco (conosciuta per il suo ruolo di moglie di Ciro in Gomorra – La serie), una storia di frontiera ambientata a Castel Volturno, una storia di grande speranza.

Ecco la sinossi ufficiale del film Il Vizio della Speranza di Edoardo De Angelis:

Lungo il fiume scorre il tempo di Maria, il cappuccio sulla testa e il passo risoluto.

Un’esistenza trascorsa un giorno alla volta, senza sogni né desideri, a prendersi cura di sua

madre e al servizio di una madame ingioiellata. Insieme al suo pitbull dagli occhi coraggiosi, Maria traghetta sul fiume donne incinte, in quello che sembra un purgatorio senza fine. È proprio a questa donna che la speranza un giorno tornerà a far visita, nella sua forma più ancestrale e potente, miracolosa come la vita stessa. Perché restare umani è da sempre la più grande delle rivoluzioni.