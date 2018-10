Iman è stata sposata con David Bowie dal 1992 al 2016

La donna ha parlato del dolore di perdere il marito David Bowie, scomparso il 10 gennaio 2016. La sua morte è arrivata solo due giorni dopo il 69 ° compleanno del cantante e l’uscita del suo ultimo album “Blackstar”.

Iman e Bowie sono stati sposati dal 1992 fino alla sua morte nel 2016. Parlando in una nuova intervista con Net-A-Porter, la supermodella ha rivelato che non si risposerà mai più.

“La gente mi fotografa per strada e dice [toccandomi il braccio]: ‘Sono così dispiaciuto per la tua perdita.’ E io sono tipo, non toccarmi. Mi hai appena fatto delle foto, come puoi essere dispiaciuto? ” “Ho il dolore dei fan, ma non è la stessa cosa. Hanno perso qualcuno a cui stanno guardando; noi abbiamo perso un marito e un padre ” “E a volte, non voglio che la gente sappia quanto sono triste. La gente mi dice, ‘Oh, sei così forte.’ Non sono forte – sto solo cercando di andare avanti.”

Alla domanda sulla prospettiva di un’altra relazione, Iman ha detto:

“Non mi risposerò mai più. Ho parlato di mio marito l’altro giorno con qualcuno e mi hanno detto: “Intendi il tuo defunto marito?” Ho detto, no, sarà per sempre mio marito. “Mi sento molto sola. Ma voglio una relazione? Non si può sapere, ma per ora no. “

Ha aggiunto che sua figlia con David Bowie, Lexi Bowie, è desiderosa di trasferirsi a Los Angeles dove vive il figlio di Bowie, Duncan Jones.

Nel frattempo, un uomo di 29 anni è stato arrestato all’inizio di questo mese (17 ottobre) per sospetto di danni criminali dopo che una statua del defunto David Bowie è stata deturpata per la seconda volta in sei mesi.