La famosa canzone A Mano A Mano di Rino Gaetano torna a splendere per i 69 anni del cantante

Un’iniziativa di Sony Music Legacy ha portato nuova vita alla canzone A Mano A Mano di Rino Gaetano, cantautore scomparso nel 1981, ma mai dimenticato nel panorama musicale italiano.

Per omaggiare l’artista, nato il 29 ottobre 1950, che quindi avrebbe compiuto oggi 69 anni, è stato pubblicato un bellissimo video ufficiale di una delle sue canzoni più note e amate.

La morte di Rino Gaetano

Era il 2 giugno 1981 quando Rino Gaetano, tornando a casa in auto, ebbe un incidente e successivamente morì per le gravi condizioni riportate. Secondo le analisi fatte, l’artista ebbe un malore e un collasso, prima di invadere la corsia opposta al suo senso di marcia e scontrarsi quindi con un camion che percorreva la strada.

Una morte molto violenta e improvvisa, che portò via al mondo l’arte di Rino a soli 31 anni. Proprio per questo oggi l’artista viene omaggiato di un video molto bello, sulle note di A Mano A Mano eseguita live.

Il video di A Mano A Mano

Il video ufficiale di A Mano A Mano è stato diretto dal regista Andrea Labate, che ha pensato di ambientare la storia a Roma, in zone come Piazza Sempione e Montesacro, posti che Rino Gaetano era solito frequentare durante la sua vita nella Capitale.

I protagonisti del video sono una coppia di giovani che vivono il loro amore sin dall’età giovanissima, salvo poi accorgersi che qualcosa è cambiato e che l’amore non ha più la passione dei primi tempi. Gli attori che appaiono nella clip sono Chiara Bassermann e Marco Rossetti, mentre la loro versione da bambini ha i volti di Lorenzo Biso e Isabel Baiocchi

Il regista ha voluto coinvolgere anche la la Rino Gaetano Band, uno dei gruppi tributo più noti dell’artista. Ed è proprio durante un loro live che i due protagonisti del video s’incontrano di nuovo e si prendono per mano, segno del fatto che l’amore può rifiorire se solo si dà ascolto alle proprie emozioni.

Il significato del testo di A Mano A Mano

Il significato di A Mano A Mano viene raccontato chiaramente anche nel video. La canzone parla infatti di un amore ormai sfiorito, che ha perso la passione dei primi tempi, ma che con un po’ di impegno e una profonda consapevolezza può rifiorire e tornare a brillare.

Un testo maturo, che tratta l’amore in modo profondo, senza cadere nelle solite parole ed emozioni.

Qui di seguito il testo integrale della canzone. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti!

A mano a mano ti accorgi che il vento

Ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso

La bella stagione che sta per finire

Ti soffia sul cuore e ti ruba l’amore

A mano a mano si scioglie nel pianto

Quel dolce ricordo sbiadito dal tempo

Di quando vivevi con me in una stanza

Non c’erano soldi ma tanta speranza

E a mano a mano mi perdi e ti perdo

E quello che è stato mi sembra più assurdo

Di quando la notte eri sempre più vera

E non come adesso nei sabato sera

Ma, dammi la mano e torna vicino

Può nascere un fiore nel nostro giardino

Che neanche l’inverno potrà mai gelare

Può crescere un fiore da questo mio amore per te

E a mano a mano vedrai con nel tempo

Lì sopra il suo viso lo stesso sorriso

Che il vento crudele ti aveva rubato

Che torna fedele

L’amore è tornato

Ma, dammi la mano e torna vicino

Può nascere un fiore nel nostro giardino

Che neanche l’inverno potrà mai gelare

Può crescere un fiore da questo mio amore per te