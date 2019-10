Scorsese contro la Marvel: una riflessione sul cinema e Hollywood

Il regista Martin Scorsese è una pietra miliare di Hollywood, e il suo contributo alla settima arte è davvero inestimabile. Il regista Premio Oscar ha diritto alla sua opinione, ma questa ovviamente non è considerata Vangelo. Scorsese non considera i film della Marvel come cinema. Li ha paragonati a “parchi a tema”, respingendoli come spettacoli che non coinvolgono il pubblico.

Molti colleghi di Scorsese hanno dato supporto alle affermazioni del regista, come Francis Ford Coppola. Altri, pur rispettando la sua opinione, contestano le sue affermazioni sul loro posto nel cinema.

L’industria dell’intrattenimento si reinventa costantemente. Alcuni movimenti e generi una volta considerati marginali godono di impennate di popolarità perché Hollywood è in continuo mutamento. Il miglior esempio è ciò che è accaduto negli anni ’70. Registi come Steven Spielberg, George Lucas, John Carpenter, Coppola e Brian De Palma hanno rimodellato il cinema con i loro stili. Anche Scorsese faceva parte di quell’ondata con Taxi Driver (1976).

Si sono discostati dalla tipica formula hollywoodiana che ha reso l’industria stagnante in un botteghino decrescente. Il nuovo raccolto di cineasti ha raccontato e presentato storie in modi innovativi. Spielberg, De Palma e Carpenter hanno rivoluzionato il genere horror con film come Jaws (1975), Carrie (1976) e Halloween (1978). Allo stesso modo, Lucas ha fatto lo stesso con Star Wars (1977) con la fantascienza.



Prima dell’opera spaziale di Lucas che ha generato il franchise di Star Wars, la fantascienza non è stata presa sul serio come genere cinematografico. La maggior parte lo associava ai film di serie B con effetti economici e esagerati.

Nell’industria del cinema a dattarsi è la norma

Alcune figure del settore sono state minacciate dal cambiamento che abbiamo ricordato sopra? Certamente. Generi come western e musical sono precipitati, ma Hollywood si è adattata. Coloro che sono abbastanza versatili sono rimasti. Lo stesso problema è emerso quando il sonoro ha sistematicamente sostituito il film muto. Star come Charlie Chaplin e Mary Pickford si sono adattate.



Scorsese ha mai pensato di fare un film con la Marvel o un film di fumetti in generale? Pare proprio di no, ma ad un certo punto il suo nome è stato accostato al Joker della DC. Quindi, anche lui ha forse valutato l’idea di fare un giro nel “parco a tema” della DC. È difficile separare ciò che la Marvel fa dal resto del cinema, perché alla fine, la missione è sempre quella di creare spettacolo.

L’influenza dei fumetti nel cinema

Solo perché i film Marvel non coinvolgono il pubblico come fanno i film di Scorsese, non diminuiscono il loro valore per il pubblico. Molti progetti di Hollywood più vecchi e contemporanei sono stati ispirati da serial e graphic novel. Che si tratti di Dick Tracy, Road to Perdition o A History of Violence, i fumetti hanno un posto inestimabile nei nostri media. Alcuni preferiscono che le loro storie siano più radicate nella realtà, ma alla fine il cinema come altre piattaforme di intrattenimento è una forma di fuga.



Non è assolutamente necessario sentirsi minacciati da come i cineasti provano un genere perché non gli piace o non lo capiscono. Chi chiederebbe a Scorsese dei film sui supereroi?



Il film è una piattaforma in continua evoluzione. Ciò che è popolare cambierà sempre e il lavoro di qualità sarà sempre riconosciuto indipendentemente dal genere.

