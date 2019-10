Abbiamo un’emergenza pop tra le mani! I PRETTYMUCH e i CNCO – due delle boy band più seguite e calienti del momento – hanno unito le forze in una collaborazione che ci farà innamorare! Parliamo del singolo spagnolo “Me Necesita”, uscito il 23 Ottobre.

Senza farlo apposta insieme hanno creato il connubio perfetto! Il brano (prodotto da Savan Kotecha) è davvero orecchiabile e ci fa tornare (almeno per poco) la voglia dell’estate ormai finita!

PRETTYMUCH e CNCO insieme per la nuova collaborazione “Me Necesita”!

Video e significato di “Me Necesita”, PRETTYMUCH ft. CNCO

E non è tutto! Insieme è infatti uscito anche il video ufficiale che accompagna la hit, diretto da Isacc Rentz, che vede le due band fronteggiarsi in un match di calcetto. Ci sono degli effetti speciali impressionanti e anche le coreografie non hanno nulla da invidiare. Alla fine, le star rinunciano alla competizione e condividono il loro trofeo. La canzone riesce in qualche modo a risaltare tutte quelle qualità che rendono entrambe le band così speciali.

Il brano parla con leggerezza come quanto a volte sia impossibile nascondere che si desidera una persona.

Sopra trovate il video ufficiale, mentre qui sotto testo e traduzione.

Vi piace questa collaborazione pop da paura? Fatemi sapere nei commenti!

Testo di “Me Necesita”, PRETTYMUCH ft. CNCO

Tu fuego me sube, me baja como te conviene

A mí se me nota que quiero lo mismo que quieres

Yeah, you’re looking so rude looking at me (Yeah)

Baby, that rude girl thing, it won’t work on me

Cerquita donde puedo verte y hacer que te quedes (Yeah)

Oh me, oh my god

I give my best to deserve it

Oh me, oh my god

‘Cause you got me countin’ the ways

(Uno) She want that

(Dos) I’ll give that

(Tres) She come back, me necesita

(Uno) She want that

(Dos) I’ll give that

(Tres) She come back, me necesita

(Uno) She want that

(Dos) I’ll give that

(Tres) She come back, me necesita

(Uno) She want that

(Dos) I’ll give that

(Tres) She come back, me necesita

Oh, baby, you got me thinking ‘bout you constantly (Hey)

I like how you don’t play no games, siempre eres real conmigo (-migo)

So beautiful, you must be a goddess (Goddess)

Ya tienes mi corazón (Corazón)

How you go pretend to be modest? (Modest)

After how you shake it (Shake it)

Shake it, (Shake it), Shake it, yeah

Oh me, oh my god

I give my best to deserve it

Oh me, oh my god

‘Cause you got me countin’ the ways

(Uno) She want that

(Dos) I’ll give that

(Tres) She come back, me necesita

(Uno) She want that

(Dos) I’ll give that

(Tres) She come back, me necesita (Me necesita)

(Uno) She want that

(Dos) I’ll give that

(Tres) She come back, me necesita

(Uno) She want that

(Dos) I’ll give that

(Tres) She come back, me necesita (Me necesita)

Oh, oh, oh, oh, oh-oh-oh

(Uh baby, uh baby)

Me necesita

Oh, oh, oh, oh, oh-oh-oh

(Ah yeah-yeah, yeah)

Me necesita

Oh, oh, oh, oh, oh-oh-oh

(Uh baby, uh baby)

Me necesita

Oh, oh, oh, oh, oh-oh-oh

Traduzione di “Me Necesita”, PRETTYMUCH ft. CNCO

Il tuo gioco mi solleva e mi abbassa come ti conviene

Mi si nota che voglio lo stesso che vuoi tu

Yeah, sembri maleducata, guardami

Baby, quelle cose da ragazza maleducata, non funzionano su di me

Vicina dove posso vederti e farti rimanere.

(Yeah)

Oh mio, oh mio Dio

Do il mio meglio per meritarmelo

Oh mio, oh mio Dio

Perché mi hai fatto contare i modi

(Uno) lei lo vuole

(Due) glielo do

(Tre) torna indietro, ha bisogno di me

(Uno) lei lo vuole

(Due) glielo do

(Tre) torna indietro, ha bisogno di me

(Uno) lei lo vuole

(Due) glielo do

(Tre) torna indietro, ha bisogno di me

(Uno) lei lo vuole

(Due) glielo do

(Tre) torna indietro, ha bisogno di me

Oh, baby, mi fai pensare a te costantemente

(Hey)

Mi piace come non giochi a nessun gioco, sei sempre reale con me

Così bella, devi essere una dea

Hai già il mio cuore

Come puoi fingere di essere modesta?

Dopo come lo scuoti

Scuoti, scuoti, yeah

Oh mio, oh mio Dio

Do il mio meglio per meritarmelo

Oh mio, oh mio Dio

Perché mi hai fatto contare i modi

(Uno) lei lo vuole

(Due) glielo do

(Tre) torna indietro, ha bisogno di me

(Uno) lei lo vuole

(Due) glielo do

(Tre) torna indietro, ha bisogno di me

(Uno) lei lo vuole

(Due) glielo do

(Tre) torna indietro, ha bisogno di me

(Uno) lei lo vuole

(Due) glielo do

(Tre) torna indietro, ha bisogno di me

Oh, oh, oh, oh, oh-oh-oh

(Uh baby, uh baby)

Ha bisogno di me

Oh, oh, oh, oh, oh-oh-oh

(Ah yeah-yeah, yeah)

Ha bisogno di me

Oh, oh, oh, oh, oh-oh-oh

(Uh baby, uh baby)

Ha bisogno di me

Oh, oh, oh, oh, oh-oh-oh