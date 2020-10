La 17esima stagione di Grey’s Anatomy potrebbe essere l’ultima.

A sganciare la bomba che ha spaventato i milioni di appassionati del più longevo medical drama della tv è Ellen Pompeo, l’attrice che interpreta Meredith Grey. Intervistata dalla rivista americana Variety, la protagonista dello show ha parlato del futuro della serie e del personaggio da lei impersonato:

“Non sappiamo ancora quando lo show finirà. La verità è che quest’anno potrebbe essere l’ultimo. Questo è di fatto l’ultimo anno del mio contratto”.

Ellen Pompeo in una scena di “Grey’s Anatomy”

A maggio 2019 Ellen Pompeo, figura imprescindibile dello show e una delle poche ad esserci sin dalla prima stagione, ha rinnovato il contratto fino al termine della 17esima stagione, ovvero quella che andrà in onda dal prossimo novembre. Dopodiché, almeno al momento, non si hanno certezze sul proseguo dello show.

Non c’è niente di ufficiale, ovviamente, e le parole dell’attrice che interpreta Meredith vanno prese con le pinze. E’ vero anche, però, che già migliaia di fan in tutto il mondo sono in ansia per il futuro di Grey’s Anatomy, una delle più seguite e amate serie degli ultimi 20 anni. La Pompeo ha poi aggiunto:

“Diamo lavoro a un sacco di persone e abbiamo un forte impatto. Sono molto grata per questo ma, creativamente, sto pensando a cosa potremmo fare ancora”

L’attrice, infatti, è anche produttrice dello show e proprio per questo motivo la sua intenzione è di lottare per proporre sempre la migliore versione che lo show possa offrire. Proprio questa 17esima stagione, in Italia in onda su Fox dal 24 novembre 2020 (dal 12 negli Stati Uniti), per Ellen Pompeo è importantissima:

“Sono davvero davvero eccitata per questa stagione. Probabilmente sarà la nostra migliore stagione di sempre. So che sembra assurdo da dire ma è così”

Il tema principale dei nuovi episodi? Ovviamente la pandemia che in questo 2020 ha colpito tutto il mondo.

“Grey’s Anatomy”, infatti, affronterà il tema del coronavirus così come sperimentato dai medici al Grey Sloan Memorial, il tutto durante le riprese avvenute secondo i rigorosi protocolli Covid-19. La stagione è dedicata ai lavoratori in prima linea. E la Pompeo è intenzionata a far arrivare lo show ai livelli più alti di sempre.

Nell’intervista a Variety, ha parlato anche Krista Vernoff, showrunner di Grey’s Anatomy che ha sicuramente rasserenato i fan della serie dopo le parole di Ellen Pompeo:

Abbiamo superato così tanti potenziali finali di Grey’s Anatomy che ormai mi sembra che possa durare per sempre”.

Come andrà a finire? Lo scopriremo soltanto nei prossimi mesi… voi cosa vi aspettate?