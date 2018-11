Gli artisti che si esibiranno al Sziget 2019

Pronti per il festival estivo più colorato d’Europa? La prossima edizione del Sziget ospiterà tanti big della scena musicale attuale, e sono stati annunciati alcuni dei nomi che marcheranno quel palco nel 2019.

Il festival si terrà a Budapest in agosto, dal 7 al 13, e tra i vari artisti saranno presenti i Foo Fighters, Florence and the Machine, Twenty One Pilots.

Ci sarà anche Ed Sheeran, tra i primi nomi annunciati, e sono stati confermati The 1975 e Martin Garrix tra gli headliners del Sziget 2019.

Il palco di Budapest vedrà anche le esibizioni di Richard Ashcroft, Catfish & the Bottlemen, Jungle, Idles e Pale Waves.

I biglietti per il festival sono già disponibili, e sono sempre di più i fan che partecipano a questo raduno musicale, pieno di energia e colori, con le diverse zone di attività e giochi per tutti.

La scorsa edizione, il Sziget ha contato più di mezzo milione di presenze, con la compagnia dei Gorillaz, Mumford & Son, Dua Lipa, Kendrick Lamar, Kygo, Lana Del Rey e Arctic Monkeys.

I Foo Fighters, The 1975 e The Cure saranno presenti anche tra gli headliners del Glasgow Summer Sessions festival.

Budapest si riempirà, come le scorse edizioni, di tantissimi artisti, di tutti i generi. I gruppi soddisferanno i gusti del pubblico, ce n’è per tutti.

Sziget per il sociale

Il festival Sziget, oltre ad essere tra i più grandi a livello europeo in termini di intrattenimento, si occupa anche di temi sociali: l’iniziativa tende ad aiutare i bambini in difficoltà e in condizioni socio-economiche svantaggiate.

La causa presa in carico dall’organizzazione Sziget, da diverse edizioni, e il calibro di intrattenimento musicale del festival, incarnano a pieno lo slogan ufficiale: Island Of Freedom.

Ad agosto, per chi volesse fare un salto in Ungheria, potrebbe pensare ad una settimana nell’isola della libertà con il Sziget.