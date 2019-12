Prosegue l’ascesa di Julie Plec oltre la CW. La produttrice di The Vampire Diaries, The Originals e Legacies sta lavorando ad un nuovo teen drama, The Beach. Basata sul libro The Beach Lane di Melissa De la Cruz, la serie TV andrá in onda su HBO Max..

Julie Plec e la copertina del libro da cui sarà tratta la sua nuova serie tv

HBO Max il nuovo servizio di streaming che debutterá a maggio 2020, in concorrenza con l’altrettanto attesissimo Disney Plus. Il colosso statunitense ha già in cantiere diverse produzioni, che spazieranno dal drama al comedy. Del genere teen, almeno per ora, si occuperà proprio Julie Plec.

The Beach parla di tre adolescenti che lavorano nelle sontuose residenze degli Hampton, tra beach club esclusivi e barche mozzafiato, e di come in estate le loro vite si intrecceranno con quelle delle ricche famiglie in vacanza.

Per ora la nuova serie è stata solo annunciata, riprese e casting devono ancora iniziare ma, visto il grande entusiasmo mostrato da HBO Max, è possibile ipotizzare l’uscita di The Beach già per l’autunno 2020 o addirittura perl’estate, cosí da rimanere anche in tema con la trama.

Erin Cardillo e Richard Keith (già autori della serie Life Sentence) lavoreranno allo script e alla produzione esecutiva al fianco della Plec. Il progetto segna anche la reunion di Julie Plec e i produttori dell’Alloy Entertainment, che avevano collaborato in The Vampire Diaries e gli spinoff Legacies e The Originals.

The Beach è solo una delle ultime novitá di Julie Plec. La produttrice infatti sta lavorando anche a un family drama per la NBC, Mrs. Thompson , e girerá presto il pilot di The Girls on the Bus, nuova serie targata Netflix ispirata al memoir della campagna politica di Hillary Clinton alle presidenziali, scritto da Amy Chozick

