Lukas Nelson come consulente di chitarra per Bradley Cooper nel film

Lukas Nelson, figlio di Willie e componente del gruppo di Neil Young, ha raccontato del suo lavoro di consulente musicale per Bradley Cooper in A Star is Born.

L’occasione per Nelson si è presentata al Desert Trip festival nel 2016, quando ha avuto la possibilità di incontrare Bradley Cooper. Dopo l’esibizione con il suo gruppo sul palco, i Promise of the Real, Bradley ha contattato Nelson chiedendogli di collaborare come consulente nel film A Star is Born.

E’ bastato il loro amore nei confronti di Neil Young a legare i due in questo progetto, Cooper si è fatto benvolere in un batter d’occhio.

Quello di Nelson, da mero ruolo di consulente, si è trasformato in qualcosa di più grande. Il progetto ha dato inizio alla stesura della maggior parte dei brani della colonna sonora a fianco di Lady Gaga.

Inoltre ha partecipato col gruppo spalla nel film per la parte di Cooper, il quale ha utilizzato atteggiamenti, i modi di fare di Nelson, figlio della leggenda della musica country: Willie Nelson

Considerata la migliore colonna sonora di Hollywood degli ultimi anni, quella di A Star is Born è stata la più apprezzata anche da Nelson. Secondo una recente intervista col musicista, non ha nascosto l’orgoglio riguardo questo progetto, l’umiltà di Lukas Nelson e le lodi per il successo del film.

Il musicista ha raccontato il suo incontro con Bradley Cooper, dell’uscita del DVD del film e dei premi ricevuti. Inoltre, Nelson, è anche in fase di preparazione con il suo gruppo per il tour di Neil Young in estate. Tra i prossimi progetti c’è anche la pubblicazione di un nuovo album durante la primavera.

Ma torniamo al racconto sul lavoro per il film A Star is Born.

Lukas Nelson e una chitarra per Bradley Cooper

Bradley Cooper in A Star is Born

La stima per Neil Young ha subito creato un legame tra gli artisti, Cooper e Nelson, fino a dare il via al progetto. Bradley ha inviato una clip mentre suonava una canzone, lavoro che il musicista ha apprezzato. Questo lo ha convinto ad aiutare l’interprete nella realizzazione della colonna sonora, su cui hanno lavorato sodo, con risultati notevoli.

Prima delle riprese il lavoro è stato molto intenso e meticoloso, racconta Nelson, e Bradley si è preparato tantissimo e con dedizione per la sua parte.

Lukas ha spiegato:

“Abbiamo lavorato insieme circa un anno prima di cominciare le riprese, ed è stato un periodo durato tre anni. E’ stato bello, davvero speciale. Sono molto orgoglioso di lui e dei suoi sforzi nel progetto, e mi auguro abbia tanta strada da fare.”





L’elaborazione dei brani, dallo script alla stesura, ha avuto diversi passaggi. Nelson ha raccontato di come scrivere una canzone che si leghi bene al personaggio, in modo da risultare autentico, dunque un’elaborazione cucita su di lui, dato che è stato un punto di riferimento chiave per Cooper.

I testi inviati a Gaga e Cooper erano molti, circa una ventina, afferma Lukas, di cui alcuni sono stati scelti e realizzati per la colonna sonora ufficiale di A Star is Born. Nel frattempo si è assicurato che Bradley suonasse la chitarra in modo corretto, ha raccontato il musicista ridendo.

La scrittura dei brani per Lukas Nelson

Come cantautore, Nelson ha anche apprezzato il lavoro di Lady Gaga, dicendo di aver instaurato un ottimo rapporto tra scrittori di canzoni. Sostiene anche di aver notato la passione con cui unisce la scrittura e la musica, e le cose che fa, e che è davvero un piacere collaborare con lei.

La scrittura, a volte, è una sfida per Nelson, e in tal caso preferisce fermarsi. Per la realizzazione del brano Shallow, Lukas ha suonato con il suo gruppo, ed è stato più naturale e sciolto così. Quindi ha sentito un’atmosfera diversa, decidendo di far partecipare Lady Gaga in studio.

Altri brani su cui ha lavorato, e di cui si sente fiero Lukas? Music To My Eyes, Is That Alright? e Look What I Found. L’esperienza di consulente musicale ha arricchito Nelson, tanto da aver avuto un impatto e un’influenza notevole sui suoi viaggi e sulla sua produzione.

“Ho sempre voluto che la musica mi portasse ovunque dovesse portarmi e finora mi ha portato in viaggi incredibili. Le sono molto riconoscente.”

Il successo nel nuovo campo è arrivato come un vortice per Lukas Nelson, saltato da un palco musicale ad un palco cinematografico. Ma secondo quanto detto nell’intervista, Nelson ha vissuto in modo spontaneo la transizione, raccontando il suo punto di vista di musicista. Le due diverse tipologie d’arte hanno si delle differenze, ma Nelson ha vissuto con piacere e con tutto il suo spirito da leader di un gruppo la nuova esperienza.

Lukas aggiunge di aver avuto modo di condividere tantissimo con Cooper, e che ha davvero un’ottima gestione del successo, sul piano umano, è davvero un collega ammirabile.

Lukas è circondato da tantissimi personaggi di un certo spessore sul panorama musicale, come ad esempio Eddie Vedder, Willie Nelson (suo padre), Jack Johnson. Vive tra le star e crede che la cosa più bella del successo è saper renderlo e condividerlo.

Nelson ha ripreso il tour con Neil Young, e suoneranno in Gran Bretagna ad Hyde Park con Bob Dylan. Racconta anche di sentirsi onorato e fortunato di poter suonare con i migliori cantautori del mondo, due leggende del genere ed è fiero di farne parte.

Chissà se oltre il palco ci saranno altri progetti legati alla colonna sonora di A Star is Born. Nelson commenta: