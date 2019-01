Se segui Thalia e soprattutto hai sentito il suo ultimo album “Valiente“, abbiamo una grande notizia per te.

La diva pop messicana ha rilasciato un nuovo singolo. Il titolo di questa canzone? Lindo Pero Bruto, una collaborazione con la cantante argentina Lali. La traccia incontra due generi musicali: reggaeton e pop. È molto orecchiabile e siamo sicuri che le radio che trasmettono musica latina e le discoteche l’apprezzeranno.

Un giudizio sul video musicale?

È colorato, allegro, divertente e Thalia è altamente sexy in tutte le scene. Ti abbiamo già detto che ha quasi 50 anni? Lei e Lali sono la milf e semi-teen d’eccezione e i ragazzi presenti nella clip fanno la fila per stare ai loro piedi.

Vi possiamo dire una cosa? Il genere reggaeton ha letteralmente dato una nuova vita alla carriera musicale di Thalia. Siamo davvero molto felici per lei.

Che ne pensate riguardo al video musicale? Qui sotto trovate il testo della canzone.

Testo di Lindo Pero Bruto di Thailia e Lali

Thalía

Lali

Llegaste en tu carrito deportivo y dije “Llegó Cupido”

A sólo dos segundos de mirarte ya me habías convencido

Con tus gafitas oscuras, reloj elegante pero de la China

Lanzaste un par de frases de Internet, de esas recién aprendidas

Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco

¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando?

Eres lindo pero bruto

Seduces pero sólo con el bulto

En el bolsillo sólo hay sencillo

Calladito es que te veo más bonito

Eres lindo pero bruto

Tú tienes el talento bien oculto

Estás bien rico para un ratico

No me digas nada y sólo dame el gusto

Dame el gusto, soy Thalía, mucho gusto

Pero no me hables tanto porque me asusto

¿Esta noche que haces? Ven y me complaces

Tú estás bueno pa’ que hagamos desastres

Vamos a formar un alboroto, algo divertido

Vamos a jugar al escondido

Armemos destrozos, llenemos el pozo

Tú eres bruto, papi, pero sabroso

Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco

¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando?

Eres lindo pero bruto

Seduces pero sólo con el bulto

En el bolsillo sólo hay sencillo

Calladito es que te veo más bonito

Eres lindo pero bruto

Tú tienes el talento bien oculto

Estás bien rico para un ratico

No me digas nada y sólo dame el gusto

Sólo pégate un rato y pa pa pa

Pégate un rato y pa pa pa

Aah (mmh) eeh (ven, dale, dale)

Sólo pégate un rato y pa pa pa

Pégate un rato y pa pa pa

Oh, mmh, eeh

Eres lindo pero bruto

Seduces pero sólo con el bulto

En el bolsillo sólo hay sencillo

Calladito es que te veo más bonito

Eres lindo pero bruto

Tú tienes el talento bien oculto

Estás bien rico para un ratico

No me digas nada y sólo dame el gusto