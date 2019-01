L’episodio Dungeons and Dragons di The Big Bang Theory avrà il cast più bello della storia della serie tv. Perché? C’è una leggenda di Star Trek.



L’episodio a tema Dungeons and Dragons di Big Bang Theory vanta una serie di grandi nomi nel ruolo di guest star.

Dal punto di vista del casting quelli della produzione si sono davvero impegnati nell’ultima stagione. L’icona di Star Trek William Shatner, il regista di film cult Kevin Smith, l’ex-giocatore di basket Kareem Abdul-Jabbar e la star della Justice League Joe Manganiello.

Sebbene nessun dettaglio extra sia attualmente disponibile, Shatner seguirà le orme di altri personaggi chiave di Star Trek che hanno già partecipato a Big Bang Theory. Parliamo del defunto Leonard Nimoy che ha rallegrato la serie tv nel 2012, mentre George Takei, Brent Spiner e LeVar Burton (di The Next Generation) hanno realizzato diversi cammei nel corso degli anni.

È stato confermato che anche Will Wheaton parteciperà all’episodio.

Cambiando argomento ma restando sempre su Big Bang Theory, l’attore di Sheldon Cooper, Jim Parsons, ha detto al pubblico sul perché sia felice del fatto che la serie finirà presto.

“Siamo stati in grado di fare questa serie per tanti anni ma ora sul tavolo non è rimasto più nulla.”

“Non so cosa farò in futuro, non ho ancora un progetto ben specifico. Sono nella mezza età. Non so ancora per quanto tempo potrò indossare t-shirt da ragazzino.”