Secondo Hits Daily Double pare che Lady Gaga stia per fare importanti annunci riguardo ai suoi prossimi lavori e in particolar modo riguardo il nuovo album di inediti e su un successivo tour internazionale, e si sa, dove ci sono voci, molto spesso ci sono davvero novità entusiasmanti in arrivo. E sarebbe anche ora!

Da troppo tempo siamo in attesa di notizie da Lady Gaga, e forse questo è anche il momento più propizio, visto che la pop star si esibirà al Super Bowl su AT&T TV e al Super Saturday Night, un evento che sarà trasmesso anche in streaming su Twitter. Quale momento migliore per fare qualche annuncio importante?

Cosa bolle in pentola per Lady Gaga?

Sono passati ormai diversi mesi dalla grande fortuna raccolta da A Star is Born (che ha portato un Golden Globe, un Oscar e 4 Grammy) e, in particolar modo, col singolo tratto dal film “Shallow“, ci siamo commossi e abbiamo rabbrividito per la quantità di emozioni, ma adesso è tempo di andare avanti.

Sappiamo che Lady Gaga sta lavorando ad altri progetti già dall’anno scorso, anche se, negli ultimi mesi siamo stati informati soltanto tramite foto casuali in studio e post criptici sui social media che danno spazio ad ipotetici collaboratori, come BloodPop, Boys Noize, DJ White Shadow e SOPHIE.

Cosa bolle in pentola? Ovviamente non possiamo ancora saperlo, ma pare proprio che sia giunto il momento per qualche aggiornamento importante, anche alla luce dell’ultimo avvenimento che ha visto protagonista Lady Gaga, ossia il singolo Stupid Love leakkato on line soltanto qualche giorno fa.

C’è anche chi ancora spera in una partecipazione, in qualità di ospite, di Gaga al prossimo Festival di Sanremo. Il direttore artistico del Festival, Amadeus, ha ammesso di averci pensato, ma niente è stato ancora confermato o smentito. Che venga scelto proprio un palco italiano per i prossimi annunci di Lady Gaga? Dopotutto, le sue origini sono italiane, potrebbe essere una bella sorpresa…

Tu cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti qui sotto.