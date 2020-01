La Paramount Pictures ha annunciato proprio nelle ultime ora un nuovo film dal titolo The Fixer che verrà diretto da Ron Howard e che si baserà su una incredibile storia vera.

Dopo aver terminato la produzione di “Hillbilly Elegy” per Netflix, Ron Howard si sta quindi impegnando per un nuovo progetto filmico che verrà prodotto da Imagine Entertainment insieme alla Joint Effort di Bradley Cooper, Todd Phillips e Andrew Panay.

La trama di The Fixer diretto da Ron Howard

Il film The Fixer si basa sull’incredibile storia vera di un agente dell’FBI caduto in disgrazia, che, al culmine della Guerra Fredda, viene sfruttato dalla CIA per guidare una squadra di agenti e mafiosi di Chicago su una missione improbabile, quella di tentare di assassinare Fidel Castro.

La sceneggiatura è stata affidata a Tyler Hisel, e pare che il progetto sia di assoluta priorità per la Paramount. Sarà quindi il nuovo film di Ron Howard, dopo che il regista si è dedicato alla produzione dell’adattamento del libro best-seller “Hillbilly Elegy”, il suo primo lungometraggio diretto per Netflix.

Ancora prima Ron Howard ha diretto anche il documentario “Pavarotti”, che gli è valso recensioni entusiastiche e lo standalone “Solo” spin-off della saga di Star Wars.

Riguardo a The Fixer, non si conoscono ancora ulteriori dettagli per quel che riguarda il cast e un’eventuale data d’uscita; è infatti ancora troppo presto per conoscere tali informazioni, ma per il momento il progetto sempbra davvero interessante e siamo curiosi di capire quanto proma quali attori verranno tirati a bordo.

Non ci resta altro da fare, quindi, che aspettare ulteriori notizie da parte della Paramount Pictures o magari dallo stesso regista, per capire eventuali tempistiche e partecipazioni. Vi terremo informati man mano che si verranno a sapere altri dettagli.

Intanto, facci sapere cosa ne pensi di The Fixer nei commenti alla fine dell’articolo.