Annunciata oggi la data d’uscita del prossimo film di Wes Anderson dal titolo The French Dispatch, che sarà nelle sale dal prossimo 24 luglio. Una storia d’amore per la scrittura e il giornalismo, che come sempre, ci trascinerà nell’immaginario del regista.

La trama di The French Dispatch

Per ammissione dello stesso Wes Anderson, la trama di The French Dispatch non è facile da raccontare, perché parla di un uomo, un giornalista, ma allo stesso tempo parla anche di scrittura e di giornalismo:

La storia non è facile da spiegare. Parla di un giornalista americano con sede in Francia che crea la sua rivista. È più un ritratto di quest’uomo, di questo giornalista che lotta per scrivere ciò che vuole scrivere. Non è un film sulla libertà di stampa, ma quando parli di giornalisti parli anche di quello che sta succedendo nel mondo reale.

The French Dispatch è ambientato nella Parigi negli anni ’50 e segue un gruppo di giornalisti in un ufficio di un giornale americano. Un serie di storia, raccontate nel giornale, vengono portate in vita dalle scene nel film. Quello che ci aspetta è di sicuro una storia particolare e ricca di creatività e amore.

Il cast del film

Per quanto riguarda il cast di The French Dispatch, nel film troveremo attori del calibro di Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Lea Seydoux, Frances McDormand, Timothee Chalamet e Bill Murray.

Il regista è stato nominato per sette Oscar, tra cui il miglior film d’animazione per Isle of Dogs e il miglior film, regista e sceneggiatura originale per The Grand Budapest Hotel. Chissà che con The French Dispatch non ci troveremo di fronte ad un altro piccolo capolavoro. Noi ci speriamo, e tu? Facci sapere cosa pensi della trama nei commenti in basso.

The French Dispatch sarà nei cinema dal 24 luglio 2020.