La regina di Spagna Rosalia ha rilasciato ieri sera la sua nuova canzone “Con Altura” con la star del reggaeton J Balvin.

La canzone non include il genere musicale neo-flamenco, che è lo stile che tutti abbiamo sentito in passato da Rosalia (ed è il motivo per cui ci siamo innamorati di lei).

Con Altura è una canzone pop abbastanza allegra e dal ritmo contagioso.

Con Altura aprirà tante porte a Rosalia e lei raggiungerà un pubblico più vasto con questo genere. Il fatto che più persone conoscano il suo nome è solo positivo. Sono sicuro che tornerà al suo neo-flamenco per le sue canzoni da solista e per le canzoni del suo prossimo album. È inevitabile, tuttavia, che il suo stile si evolverà ad un certo punto della carriera.

La musica trap è la transizione più naturale per lei. Rosalia potrebbe continuare a fare neo-flamenco per uno o altri due album, come Taylor Swift ha fatto nei suoi anni di country. Ma alla fine sarà tentata dai generi più commerciali, come Taylor con il pop. In definitiva, tutti gli artisti hanno il sogno di diventare delle superstar ed essere conosciuti in tutto il mondo.

Rosalia nel video musicale di Con Altura

Rosalia sembra sulla buona strada con Altura.

Il testo di Con Altura di Rosalia e J Balvin

Esto vamo’ a arrancarlo con altura

El dembow lo canto con hondura

Dicen una estrella, una figura

De Héctor aprendí la sabrosura

Nunca he visto una joya tan pura

Esto es pa’ que quede, lo que yo hago dura

(Con altura)

Demasiadas noches de travesura

(Con altura)

Vivo rápido y no tengo cura

(Con altura)

Iré joven pa’ la sepultura

(Con altura)

Esto es pa’ que quede, lo que yo hago dura

(Con altura)

Demasiadas noches de travesura

(Con altura)

Vivo rápido y no tengo cura

(Con altura)

Iré joven pa’ la sepultura

(Con altura)

Pongo rosas sobre el Panamera

Pongo palmas sobre la guantanamera

Llevo a Camarón en la guantera (De la Isla)

Lo hago pa’ mi gente y lo hago a mi manera

Flores azules y quilates

Y si es mentira que me maten

Flores azules y quilates

Y si es mentira que me maten

(Con altura)

(Con altura)

Esto es pa’ que quede, lo que yo hago dura

(Con altura)

Demasiadas noches de travesura

(Con altura)

Vivo rápido y no tengo cura

(Con altura)

Iré joven pa’ la sepultura

(Con altura)

Esto es pa’ que quede, lo que yo hago dura

(Con altura)

Demasiadas noches de travesura

(Con altura)

Vivo rápido y no tengo cura

(Con altura)

Iré joven pa’ la sepultura

(Con altura)

Acá en la altura están fuertes los vientos

Ponte el cinturón y coge asiento

A tu jeva ya la vi por dentro (Yes)

El dinero nunca pierde tiempo (No, no)

Contra la pared (Tú lo sabe’)

Y le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed

Desde acá qué rico se ve

No soy Sky pero rompí el bajo otra vez

(Mira)

Flores azules y quilates (Rosalía)

Y si es mentira que me maten (J Balvin)

Flores azules y quilates

Y si es mentira que me maten

(Con altura)

(Con altura)

Esto es pa’ que quede, lo que yo hago dura

(Con altura)

Demasiadas noches de travesura

(Con altura)

Vivo rápido y no tengo cura

(Con altura)

Iré joven pa’ la sepultura

(Con altura)

Esto es pa’ que quede, lo que yo hago dura (Siempre dura dura)

(Con altura)

Demasiadas noches de travesura

(Con altura)

Vivo rápido y no tengo cura

(Con altura)

Iré joven pa’ la sepultura

(Con altura)

J Balvin

La Rosalía

Vamo’, vamo’ a-a, vamo’ a perrearnos, pa’ que quede (Con altura)

Vamo’, vamo’ a-a, vamo’ a perrearnos, pa’-pa’ que quede (Con altura)

Vamo’, vamo’ a-a, vamo’ a perrearnos, pa’-pa’-pa’ que quede (Con altura)

Demasia’o ‘e embuste

Vamo’, vamo’ a-a, vamo’ a perrearnos, lo que yo hago dura

Vamo’, vamo’ a-a, vamo’ a perrearnos, pa’ que quede (Con altura)

Vamo’, vamo’ a-a, vamo’ a perrearnos, pa’-pa’ que quede (Con altura)

Vamo’, vamo’ a-a, vamo’ a perrearnos, pa’-pa’-pa’ que quede (Con altura)

Demasia’o ‘e embuste

Vamo’, vamo’ a-a, vamo’ a perrearnos, lo que yo hago dura