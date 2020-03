La musica non si ferma e gli artisti continuano a unirsi per aiutare nelle raccolte fondi o semplicemente per cercare di intrattenere il pubblico e mandare un messaggio di speranza. Domani 31 Marzo scenderanno in campo, in diretta dalle proprie case, gli artisti italiani che daranno vita a “Musica che unisce”. I soldi raccolti saranno devoluti alla Protezione Civile.

Questa notte a fare lo stesso sono stati alcuni artisti americani che si sono uniti a favore di due associazioni: Feeding America e First Responders Children’s Foundation. L’evento è stato presentato da Elton John che in apertura ha voluto condividere con il pubblico queste parole:

“Eccoci, tutti insieme a casa. Avete i vostri cari e le vostre famiglie accanto, proprio come li ho io. Ma fatemi dire cosa ci rende così uniti al mondo, tutte le benedizioni che abbiamo. Ci sono i medici, gli infermieri, gli scienziati che sono in prima linea e sono la prova vivente che non tutti gli eroi indossano un mantello”

Prima di lasciare spazio alla musica ha voluto sottolineare come la loro volontà fosse quella di poter intrattenere le persone in questo momento delicato.

“Sappiamo che siete molto preoccupati. Speriamo che questa ora di intrattenimento possa alimentare e aiutare il vostro animo e magari portarvi un po’ di forza e un tocco di gioia in preparazione dei giorni che verranno”

“Living room concert”, questo il titolo dello speciale mandato in onda, ossia un vero e proprio concerto dal salotto di casa.

Tra i partecipanti Alicia Keys che ha regalato un’emozionante esibizione piano e voce del brano “Underdog”, così come Demi Lovato che ha voluto mandare un messaggio di forza con il celebre brano “Skyscraper”.

Sam Smith, che ha sottolineato la forza della musica in momenti come questi, si è esibito da Londra con l’ultimo singolo “How Do You Sleep”, mentre i Backstreet Boys si sono riuniti -virtualmente- e hanno intrattenuto il pubblico con la loro iconica “I Want It That Way”.

Backstreet Boys cantano I Want It That Way per il Living Room Concert

E ancora, Billie Eilish e il fratello Finneas hanno cantato una versione acustica di “Bad Guy”, mentre Camila Cabello e Shawn Mendes, in isolamento insieme, “My Oh My”. Ad apparire nella serata anche il cantante dei Foo Fighters Dave Grohl, il frontman dei Green Day Billie Joe Armstrong, Lizzo e Mariah Carey.

Billie Eilish si esibisce con Bad Guy per il Living Room Concert

L’esibizione finale non poteva che essere di Elton John che con “Don’t Let the Sun Goes Down on Me” suonata al pianoforte ha voluto salutare il pubblico e concludere una serata nella quale la musica, ancora una volta, si è impegnata a fare del bene.