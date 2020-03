Dua Lipa è l’eroina di cui abbiamo bisogno nel 2020. E’ la nuova Wonder Woman. In un momento di incertezza globale, la 24enne ha portato una ventata d’aria fresca con l’uscita del suo secondo album Future Nostalgia. Il disco contiene 11 brani che hanno l’obiettivo di fornire un’evasione pop di alto livello.

Sei pronto a tuffarti in questo genere?

Non commettere errori, questa è una chiamata a ballare in un momento in cui la danza (o persino il sorriso) sono disperatamente necessari.

Questo LP offre più di un’opportunità per dimenticare le realtà più aspre del 2020. Anche senza la minaccia di una pandemia che sta distruggendo il mondo, Future Nostalgia sarebbe stato comunque la perfezione per quanto riguarda il suo genere. Mentre i suoi coetanei stanno inondando le piattaforme di streaming con mid-tempo lunatici, Dua ha conquistato tutti con brani come “Don’t Start Now” e “Physical“.

Ascolta l’album qui sotto e alla fine dell’articolo scrivi qual è la tua canzone preferita.

Future Nostalgia

So che non sei abituato a una femmina alfa.

La title track è la canzone con il sound più sperimentale. Prodotta da Jeff Bhasker, presenta un’ambientazione sonora funky. Questo pone le basi per i testi sfacciati di Dua. “So che stai morendo per cercare di capirmi. Il mio nome è sulla punta della lingua, continua a far correre la bocca. Vuoi la ricetta ma non riesci a gestire il mio suono”, canta Dua prima di definirsi una donna alfa.

Don’t Star Now

Canzoni come “New Rules” o “One Kiss” ci dicono che Dua Lipa conosce il metodo per spaccare le classifiche musicali. Tuttavia, nulla di tutto ciò ci aveva preparati per la perfezione “Don’t Start Now“. Questo bop è radicato sia nel passato che nel presente. La sua gioiosa dichiarazione di indipendenza è stata classificata come la migliore canzone del 2019 da molte riviste del settore. Sono sicuro che potrà ambire alla posizione numero 1 della Billboard Hot 100 nelle prossime settimane.

Cool

Gwen Stefani e Dua Lipa hanno qualcosa in comune. Entrambe le dive pop hanno prodotto una canzone che si intitola “Cool“. Mentre Gwen racconta la fine di una relazione, Dua parla della fase iniziale di una relazione, dell’innamoramento. E i testi stravaganti (realizzati con l’aiuto di Tove Lo) dipingono una bellissima immagine di una storia d’amore estiva appena iniziata.

Physical

Il banger dai riflessi anni ’80 è un inno tremolante che funziona grazie a un intelligente riferimento all’omonimo classico di Olivia Newton-John. Per quanto riguarda la produzione, il lavoro di Jason Evigan e KOZ fornisce una tempesta tropicale al sound di Physical. E le irresistibili richieste di Dua nel testo sono infinitamente sexy.

Levitating

Il prossimo di questa lista è “Levitating“, una dolce canzone d’amore. “Ti ho preso, al chiaro di luna. Sei la mia luce stellare”, dice Dua nel ritornello. “Ho bisogno di te tutta la notte. Dai, balla con me. Sto levitando.” I testi espongono i sentimenti di Dua Lipa per un partner.

Pretty Please

Julia Michaels appoggia la sua potente penna su un mid-tempo lussurioso dal titolo “Pretty Please“. Posando la sua voce gutturale su una produzione per gentile concessione di Ian Kirkpatrick, Dua chiede di restare da sola al partner dopo un momento emotivamente teso. “So di sembrare un po’ stressata. Ma ora sei qui e mi sento di essere sola. Voglio provare un diverso tipo di tensione”, canta Dua Lipa.

Hallucinate

Bops come “Physical” e “Levitating” sono eccezionali riempitivi per le colonne sonore. Tuttavia, anche loro impallidiscono al confronto con “Hallucinate“. Si tratta di un delizioso synth-pop. Il ritornello prende un sacco e sono sicuro che diventerà famosissimo non appena riapriranno le discoteche. Fino ad allora, i beat elettrificati (per gentile concessione dei produttori SG Lewis e Stuart Price) miglioreranno il tuo allenamento da casa.

Love Again

Avevo paura dell’amore e di ciò che poteva fare. Ma dannazione, mi hai fatto innamorare di nuovo.

Love Again è un testamento ammaccato ma trionfante della sua fede nell’amore, che è stata scossa ma si rifiuta di estinguersi. “Fammi vedere che il paradiso è qui, tesoro. Toccami, così so che non sono pazza”, grida Dua prima di scaldarsi sul ritornello. Questo momento di vulnerabilità è in netto contrasto con l’eccesso di fiducia mostrato in “Don’t Start Now”, ma la sua voce delicata funziona altrettanto bene anche in questa situazione.

Break My Heart

Mi sto innamorando di colui che potrebbe spezzarmi il cuore?

Nessun’altra canzone presente in Future Nostalgia è stata realizzata con l’obiettivo di farti scendere le lacrime nella pista da ballo. Break My Heart ci riuscirà, anche grazie al campione sonoro di “Need You Tonight” di INXS. Questo gioco di ispirazione retrò parla del rischio di innamorarsi. “Avrei dovuto restare a casa perché ora non riesco a lasciarti andare” canta Dua Lipa. “Mi sto innamorando di colui che potrebbe spezzarmi il cuore?” Si chiede Dua Lipa… chi lo sa Dua.

Good In Bed

Non sappiamo come parlare. Ma dannazione, sappiamo come scopare.

Good In Bed è molto sfacciato come suggerisce il titolo e quella parte di testo che puoi leggere sopra. Qui Dua descrive una relazione in cui nulla crea amore, se non il letto. Lei e il suo partner potrebbero non andare d’accordo, ma fanno sesso a tutto spiano. Chi è costui? Voglio stringergli la mano. A parte questo, i testi (realizzati da un ottimo team che comprende anche la stella nascente UPSAHL) sono davvero divertenti.

Boys Will Be Boys

I ragazzi saranno ragazzi, ma le ragazze saranno donne.

Sebbene la maggior parte della tracklist sia focalizzata sulle relazioni individuali, Future Nostalgia chiude affrontando una tematica sociale con “Boys Will Be Boys“. Dua racconta a modo suo le disparità sessuali nella società odierna.

Beh, siamo arrivati alla fine della tracklist. Qual è la canzone che ti piace di più? Dì la tua nei commenti.