Annabelle 3 debutterà nel 2019

Il terrore torna ad insinuarsi con Annabelle

Il team dell’universo horror The Conjuring si è riunito per un terzo film su Annabelle, la bambola posseduta che infesta una grande casa isolata. Le diverse storie della serie confluiscono tutte nel personaggio fulcro che ora ha uno spinoff tutto per sè.

Confermato quindi il terzo episodio di Annabelle che, secondo Entertainment Weekly, arriverà nei cinema il 3 luglio del 2019. Il primo film di Annabelle, uscito nel 2014, è tra i più spaventosi dei racconti della serie, ma Annabelle: la creazione ha avuto un grande successo a botteghino, guadagnando 306 milioni di dollari.

James Wan, mente dell’universo Conjuring, sarà il produttore del film accanto a Peter Safran e con la collaborazione del veterano del genere horror, Gary Dauberman, nel ruolo di regista del film. Visto già all’opera sulla scrittura nel franchise di Annabelle, e di altri film dell’orrore, non c’è dubbio che Dauberman sarà in grado di farci urlare dallo spavento al cinema. Non lo conoscete? Ormai è un affermato come master dell’horror con Annabelle del 2014, il prequel Annabelle: La Creazione nel 2017, It e i prossimi film The Nun – un altro spinoff di Conjuring e It: Capitolo 2.

L’incubo continua, ma non si conosce ancora la storia che ci farà accapponare la pelle. Di sicuro Annabelle troverà il modo più terrificante per farlo.

The Conjuring

La New Line Cinema, considerando le varie storie soprannaturali, in base a quanto riportato dai ricercatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, che hanno ispirato il primo film del 2013, The Conjuring: L’Evocazione, ha ben pensato di far sviluppare la sceneggiatura della saga ai fratelli Chad e Carey Hayes, realizzando successivamente un sequel nel 2016, The Conjuring 2: il caso Enfield.

Le case infestate mantengono quell’atmosfera tetra e sinistra e, con Annabelle nei paraggi, la suspense è assicurata. Quale sarà il nuovo incubo che farà sbarrare gli occhi dalla paura? Lo scopriremo nel 2019 con il terzo film sulla bambola più terrificante del panorama horror.