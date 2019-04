Prima di iniziare con la scrittura del post vi voglio avvisare: questo articolo include alcuni spoiler sui vari personaggi presenti in “Avengers: Endgame“.

L’uscita di “Avengers: Endgame” segna una sorta di epilogo per le prime tre “fasi” dell’universo Marvel Cinematic, o almeno per il core team che si è riunito per la prima volta in “The Avengers” del 2012.

Il dopo “Endgame” ci dice che la Vedova Nera e Iron Man ormai non esistono più e Captain America ha ceduto il suo scudo. Occhio di falco e Hulk sono entrambi in lutto mentre Thor sta salendo a bordo della nave spaziale dei Guardiani verso destinazioni sconosciute.

Il CEO della Disney, Bob Iger, ha comunque voluto tranquillizzare i fan degli Avengers. Ha dichiarato alla rivista The Hollywood Reporter che probabilmente lo studio si dedicherà a un nuovo universo che va oltre gli Avengers.

Vi blocco subito: Bob non ha mai detto che non ci saranno più altri film sugli Avengers.

Ha affermato: “Data la popolarità dei personaggi e del franchise The Avengers, non credo che la gente sarebbe felice di dire addio ai vendicatori.”

Tradotto: vedremo ancora gli Avengers… magari in altri film!

La recente fusione tra Disney e 20th Century Fox ha aperto a nuove possibilità. La più interessante è quella relativa ai personaggi di X-Men – tra cui Deadpool – e i Fantastici quattro, pronti a tuffarsi nel Marvel Cinematic Universe.

Indipendentemente dall’uscita di altri film sugli Avengers, la Marvel ha già annunciato diverse pellicole indipendenti che vedranno come protagonisti alcuni personaggi introdotti nell’attuale Fase 3 del MCU. Tra questi Spider-Man, Black Panther e Doctor Strange.

Ad un evento a Shanghai per la sponsorizzazione di “Endgame”, Kevin Feige ha confermato che “Spider-Man: Far From Home“, che è stato co-prodotto con Sony, concluderà la Fase 3. Amy Pascal aveva detto nel 2017 che il film sarebbe stato una continuazione della trama di Avengers 4.

Ti starai chiedendo: qual è il futuro dell’universo cinematografico Marvel nella fase 4? Nulla si sa per certo se non che il primo film di questa era arriverà nei cinema il 1 maggio 2020, seguito da una seconda uscita programmata per il 6 novembre del 2020. Nel 2021 invece ci saranno altre nuove uscite: il 12 febbraio, il 7 maggio e il 5 novembre.

Nel 2022 la Marvel distribuirà altri tre film. Per quanto riguarda le date di uscita si ipotizzano le seguenti: 18 febbraio, 6 maggio e 29 luglio.

Ma andiamo con ordine e analizziamo uno per uno i nuovi progetti.

Guardiani della Galassia 3

Dave Bautista mentre si scaglia contro una terribile creatura nel trailer di Guardiani della Galassia Vol. 2

La Marvel ha rivelato che il terzo film di “Guardiani della Galassia” è in fase di sviluppo con al timone James Gunn, reintegrato come regista. Il film dovrebbe uscire nel 2020, anche se la produzione inizierà dopo il completamento del sequel di DC “The Suicide Squad“.

Black Widow – La Vedova Nera

Vedova Nera (Scarlett Johanson)

La Marvel aveva annunciato che avrebbe rilasciato un solo film su “La Vedova Nera” che, come saprete, è stato in sviluppo per anni. Dato il destino del personaggio in “Endgame”, questo film sarà probabilmente un prequel, che racconterà la storia di Natasha Romanoff, già anticipata velocemente in “Avengers: Age of Ultron“.

Jac Schaeffer fu assunto per scrivere la sceneggiatura nel 2018 con Cate Shortland in qualità di regista. A febbraio i piani sono stati stravolti e Ned Benson è stato chiamato per riscrivere la sceneggiatura. Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbor e O-T Fagbenle sono stati confermati come membri del cast. Le riprese dovrebbero iniziare nel mese di giugno nel Regno Unito, il che conferma la data di uscita fissata per il 2020.

Gli Eterni

La Marvel ha anche incontrato diversi sceneggiatori per realizzare una storia sugli Eterni, una razza immaginaria composta da esseri cosmici. Nel 2018, Feige disse che il progetto era stato già messo in lavorazione.

Matthew e Ryan Firpo furono scelti come sceneggiatori con Chloé Zhao in veste di regista. Angelina Jolie e Kumail Nanjiani sono tra i nomi fluttuati come probabili membri del cast. Le riprese dovrebbero iniziare ad agosto ad Atlanta, il che suggerirebbe un’uscita programmata per il secondo slot del 2020.

Shang-Chi

Un film su Shang-Chi, il famoso maestro di arti marziali, è in fase di lavorazione. Sarà il primo film dello studio con un personaggio principale asiatico. Nessun casting è stato annunciato ma lo scrittore cinese/americano David Callaham è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura con Destin Daniel Cretton come regista.

Black Panther 2

Chadwick Boseman in Black Panther

Dopo i tanti premi vinti, il sequel di Black Panther diventa quasi obbligatorio. Il regista Ryan Coogler tornerà a scrivere e dirigere il film, che dovrebbe uscire nel 2021.

Doctor Strange 2

Nel dicembre 2018, The Hollywood Reporter ha diffuso la notizia secondo cui il regista di “Doctor Strange” Scott Derrickson ha concluso un accordo per tornare al lavoro su un seguito. Marvel è ancora alla ricerca di uno sceneggiatore per il progetto, anche se lo studio spera di iniziare la produzione nella primavera del 2020 per una potenziale release fissata per maggio 2021.

Thor 4

Thor

Mentre promuoveva l’indie “Little Woods“, Tessa Thompson ha parlato del quarto film di Thor, affermando che il regista di “Ragnarok” Taika Waititi, vorrebbe tornare come regista.

Altri sequel Marvel in attesa di conferma

Ci sarà sicuramente un seguito di “Captain Marvel” e continueranno anche le avventure di “Ant-Man and the Wasp” e, anche se non abbiamo ancora visto il sequel, uscirà anche un terzo “Spider-Man“.

L’arrivo di Disney plus

Oltre al grande schermo, esistono piani importanti per il prossimo servizio di streaming Disney plus, che debutterà il 12 novembre.

Sono state già annunciate diverse serie tv e tra queste merita una menzione “The Falcon and the Winter Soldier“, che dovrebbe uscire durante il primo anno di servizio. Sembra interessante anche la serie “WandaVision” ambientata negli anni ’50 e quella su Loki. Entrambe usciranno nel secondo anno di attività di Disney plus.

Conclusioni

Gli eventi di “Endgame” sollevano domande su tutti questi progetti. Prima dei titoli di coda Sam Wilson riceve lo scudo di Capitan America… sarà lui il nuovo eroe a stelle e strisce? Vision è morto e pure Loki o comunque si trova da qualche parte nello spazio. Ci sono tante domande a cui non sappiamo ancora dare una risposta e solo la Marvel potrà aiutarci in tal senso.

E voi avete le idee più chiare sul futuro della MCU? Inviateci le vostre opinioni. Vi aspettiamo con un altro aggiornamento sul futuro degli Avengers.