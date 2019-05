La prima canzone di Kim Petras per questa nuova era si intitola Broken.

Non sai chi è Kim Petras? Si tratta di una cantante nata in Germania e trasferitasi a Los Angeles per continuare e ampliare la sua carriera musicale. E’ diventata famosa dopo il cambio di sessualità effettuato in tenera età grazie al supporto dei genitori.

Tornado ai giorni nostri, Kim Petras ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo “Broken”, la scorsa settimana.

Il significato di Broken

Broken parla di una relazione tortuosa e Kim Petras spera che il karma si abbatta contro un ragazzo che l’ha ferita tradendola con un’altra. Kim fonde hip-hop ed R&B in questo singolo, che rappresenta il genere noto all’artista.

Il mini tour per il 2019

Oggi Kim ha annunciato anche un tour formato da 10 spettacoli in scena negli USA. I biglietti saranno disponibili dal prossimo venerdì. Se ti trovi negli Stati Uniti puoi assistere all’esibizione della signorina Petras.