Nonostante il regime di quarantena, il concerto del Primo Maggio 2020 ci sarà, non poteva infatti mancare l’appuntamento, nel giorno della festa dei lavoratori, con la musica.

Scordiamoci ovviamente il concerto che abbiamo sempre visto; scordiamoci piazza San Giovanni a Roma gremita di gente che balla e danza sotto il sole. Scordiamoci tutto quello che siamo stati abituati a vedere fino ad ora, perché il concerto del Primo Maggio quest’anno sarà totalmente diverso, ma non per questo meno interessante.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto del Primo Maggio 2020, dove verrà fatto, in che modo potremo seguirlo e soprattutto chi saranno i protagonisti della scena, gli artisti che si esibiranno.

Dove si farà il concerto del Primo Maggio?

Scartata l’ipotesi del concerto in piazza San Giovanni, quest’anno il concerto del Primo Maggio prenderà vita in diversi posti sparsi per l’Italia.

La conduzione del concerto avverrà a Roma, nel Teatro delle Vittorie dove sarà presente Ambra, per la terza volta nelle vesti di conduttrice. Gli artisti invece si esibiranno da altri posti, quelli più facilmente raggiungibili, come l’Auditorium Parco della Musica, sempre a Roma, Piazza Maggiore a Bologna e il Museo del 900 a Milano.

Il titolo dell’evento scelto da CGIL, CISL e UIL in questo particolare anno è Il lavoro in Sicurezza: per costruire il futuro.

Quali artisti si esibiranno?

La lista degli artisti che prenderanno parte al concerto è, come sempre, molto ricca.

Parteciperanno all’evento Vasco Rossi, Gianna Nannini, Zucchero, Alex Britti, Aiello, Edoardo ed Eugenio Bennato (che hanno recentemente pubblicato anche un singolo dedicato alla quarantena dal titolo La realtà non può essere questa), Bugo con Nicola Savino, Le Vibrazioni, Irene Grandi, Lo Stato Sociale, Rocco Papaleo, Tosca, Francesco Gabbani, Noemi, Leo Gassman, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Francesca Michielin, Cristiano Godano Dei Marlene Kuntz, Dardust, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Paola Turci e la partecipazione anche dell’Orchestra Accademia Di Santa Cecilia. Ospite speciale dell’evento anche la grande Patti Smith!

Non mancheranno, come ogni anno, gli artisti emergenti vincitori del contest Primo Maggio Next, che quest’anno ha visto trionfare Ellynora, Lamine e Matteo Alieno e Nervi.

Dove seguire il concerto del Primo Maggio 2020?

Impossibilitati a poter seguire il concerto dal vivo, dovremo accontentarci di seguirlo in diretta televisiva e radiofonica, rispettivamente su Rai 3 e Radio 2.

