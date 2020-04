Negli ultimi mesi sono state numerose le iniziative musicali realizzate allo scopo di raccogliere fondi da donare alle organizzazioni, agli ospedali, a tutti coloro che lavorano in prima linea per contrastare l’emergenza COVID-19.

Gli artisti italiani sono voluti scendere nuovamente in campo dopo il successo dell’evento “Musica che unisce” -durante il quale sono stati raccolti soldi per la Protezione Civile- e questa volta lo faranno rilasciando una cover davvero speciale con l’obbiettivo di sostenere la Croce Rossa.

Più di 50 cantanti daranno vita a una corale riproducendo una perla del nostro repertorio musicale, che proprio quest’anno festeggia il 45esimo anniversario della sua uscita: si tratta di “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano. La cover vuole rendere omaggio a un brano che in più occasioni ha rappresentato un inno per il Paese e che in tempi di quarantena ha riunito le persone che lo hanno cantato a gran voce dai propri balconi.

Cover Ma il cielo è sempre più blu – Italian All Stars 4Life

L’iniziativa è sostenuta da Amazon che ha donato 500mila euro come contributo iniziale e che farà ascoltare in esclusiva il brano giovedì 8 Maggio collegandosi alla pagina “ItalianAllStars4Life“. Dal giorno successivo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Gli artisti che hanno contribuito con le loro voci sono: Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Baby K, Claudio Baglioni, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boomdabash, Carl Brave, Michele Bravi, Bugo, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Gigi D’Alessio, Cristina D’Avena, Fred De Palma, Diodato, Dolcenera, Elodie, Emma, Fedez, Giusy Ferreri, Fabri Fibra, Fiorello, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Il Volo, Izi, Paolo Jannacci, J-Ax, Emis Killa, Levante, Lo Stato Sociale, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Ermal Meta, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Nek, Noemi, Rita Pavone, Piero Pelù, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pupo, Raf, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Samuel, Francesco Sarcina, Saturnino, Umberto Tozzi, Ornella Vanoni.

A questi si aggiungerà anche il nipote di Rino Gaetano, Alessandro, che anticipa una certa differenza tra l’originale e la cover realizzata, più vicina forse ai gusti dei giovani.

Significato di “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano

Come ricorda proprio Alessandro Gaetano, questa canzone è “ricca di paradossi, di ritratti e di speranza nel futuro” e questo l’ha resa perfetta per il progetto che avrebbe reso infinitamente orgoglioso suo zio Rino, sempre pronto ad aiutare il prossimo.

Testo di Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano

Chi vive in baracca, chi suda il salario

Chi ama l’amore e i sogni di gloria

Chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria

Chi mangia una volta, chi tira al bersaglio

Chi vuole l’aumento, chi gioca a Sanremo

Chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno

Chi ama la zia, chi va a Porta Pia

Chi trova scontato, chi come ha trovato

Na na na na na na na na na na

Ma il cielo è sempre più blu

Ma il cielo è sempre più blu

Chi sogna i milioni, chi gioca d’azzardo

Chi gioca coi fili chi ha fatto l’indiano

Chi fa il contadino, chi spazza i cortili

Chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia

Na na na na na na na na na na

Ma il cielo è sempre più blu

Il cielo è sempre più blu

Chi è assunto alla Zecca, chi ha fatto cilecca

Chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori

Chi legge la mano, chi regna sovrano

Chi suda, chi lotta, chi mangia una volta

Chi gli manca la casa, chi vive da solo

Chi prende assai poco, chi gioca col fuoco

Chi vive in Calabria, chi vive d’amore

Chi ha fatto la guerra, chi prende il sessanta

Chi arriva agli ottanta, chi muore al lavoro

Na na na na na na na na na na

Ma il cielo è sempre più blu

Il cielo è sempre più blu

(Ma il cielo è sempre più blu)

Chi è assicurato, chi è stato multato

Chi possiede ed è avuto, chi va in farmacia

Chi è morto di invidia o di gelosia

Chi ha torto o ragione, chi è Napoleone

Chi grida “al ladro!”, chi ha l’antifurto

Chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri

Chi reagisce d’istinto, chi ha perso, chi ha vinto

Chi mangia una volta, chi vuole l’aumento

Chi cambia la barca, felice e contento

Chi come ha trovato, chi tutto sommato

Chi sogna i milioni, chi gioca d’azzardo

Chi parte per Beirut e ha in tasca un miliardo

Chi è stato multato, chi odia i terroni

Chi canta Prévert, chi copia Baglioni

Chi fa il contadino, chi ha fatto la spia

Chi è morto d’invidia o di gelosia

Chi legge la mano, chi vende amuleti

Chi scrive poesie, chi tira le reti

Chi mangia patate, chi beve un bicchiere

Chi solo ogni tanto, chi tutte le sere

Na na na na na na na na na na