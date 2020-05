I fan continuano a sognare una riunione dei fratelli Gallagher, pur essendo spettatori dei continui botta e risposta -spesso non particolarmente amorevoli- tra i due. Liam e Noel continuano a portare avanti le rispettive carriere soliste, ma oggi per la felicità di molti abbiamo avuto modo di ascoltare un nuovo brano degli Oasis. Si tratta di un demo mai rilasciato ufficialmente intitolato “Don’t Stop”.

Artefice di questa decisione Noel Gallagher che ha spiegato di averlo ritrovato per puro caso, durante delle pulizie effettuate in questa quarantena. Il brano era stato eseguito una sola volta, 15 anni fa, durante un tour a Hong Kong e il cantante era fermamente convinto di aver perso la sua registrazione.

“Come il resto del mondo ho avuto un infinità di tempo da perdere ultimamente, così ho pensato di dare finalmente un’occhiata a centinaia di CD che ho in alcune scatole a casa. Tutti senza etichette. Quasi come se il destino lo avesse voluto sono incappato in un vecchio demo che pensavo di aver perso per sempre”

Poi la decisione di fare una sorpresa al pubblico, rendendolo disponibile sulle piattaforme digitali.

“So che molti di voi hanno amato questa traccia, quindi abbiamo pensato di buttarla “là fuori” così che voi possiate godervela/discuterci su”

In quel plurale non sembra in realtà compreso il fratello Liam che ci ha tenuto a sottolineare dal suo profilo Twitter il rammarico di non sentire la propria voce, incitando poi Noel a tenerlo in considerazione la prossima volta che volesse rilasciare vecchie canzoni della band. Ovviamente il tutto in modo molto colorito. Eppure proprio Liam ha più volte cercato un punto di incontro con il fratello per lavorare a nuova musica insieme, anche per beneficienza, ma sembra che Noel continui a fare il difficile.

Noel Gallagher e Liam Gallagher

Nonostante tutto, poter ascoltare “Don’t Stop” ha regalato una grande emozione al pubblico. Nel brano si invita l’altra persona a non smettere di ridere, di essere felice e la si sprona a godersi la vita, nonostante la separazione appena avvenuta e la distanza che farà da protagonista.

Sembra cascare a pennello se si pensa alla relazione tra i Gallagher e in attesa di scoprire se prima o poi riusciranno a trovare un punto di incontro, date un ascolto all’inedito e fateci sapere che effetto vi ha fatto ascoltare un nuovo brano degli Oasis nel 2020!

Traduzione del testo di Don’t Stop degli Oasis

[Verso 1]

Addio amico mio, me ne sto andando

Festeggerò con le stelle nel cielo

E mentre sarò via, non smettere di sognare

E non essere triste e non piangere

Perchè giorni pigri e raggi di sole mi guideranno

A tornare a casa dove appartengo

Se Dio mi dà la grazia, allora Lui mi troverà un posto

E spero che canterò questa canzone

[Ritornello]

Non smettere di essere felice

Non smetterla di applaudire

Non smettere di ridere

Prendi un pezzo di vita, va bene

Fermare la notte

[Verso 2]

Giorni pigri e raggi di sole mi guideranno

A tornare a casa dove appartengo

Se Dio mi dà la grazia, allora Lui mi troverà un posto

E spero che canterò questa canzone

[Ritornello]

Non smettere di essere felice

Non smetterla di applaudire

Non smettere di ridere

Prendi un pezzo di vita, va bene

Fermare la notte

[Bridge]

Alcune volte, anche se siamo distanti mondi interi

Continuerai a possedere un solco nel mio cuore

Alcune volte, ci ritroveremo l’uno accanto all’altro

Avrai ancora quello sguardo negli occhi

[Ritornello]

Non smettere di essere felice

Non smetterla di applaudire

Non smettere di ridere

Non smettere di ridere

Non smettere di ridere

Non smettere di ridere

Non smettere di ridere

Prendi un pezzo di vita, va bene

Fermare la notte

[Outro]

Va bene fermare la notte

Va bene fermare la notte

Testo di Don’t Stop degli Oasis

[Verse 1]

Bye bye my friend, I’m leaving

I’m gonna feast on the stars in the sky

And while I’ll be gone, don’t stop dreaming

And don’t be sad and don’t cry

‘Cause lazy days and sunny rays will guide me

Back home where I belong

If God gives me grace, then He will find me a space

And I hope I’ll be singing this song

[Chorus]

Don’t stop being happy

Don’t stop your clapping

Don’t stop your laughing

Take a piece of life, it’s alright

To hold back the night

[Verse 2]

Lazy days and sunny rays will guide me

Back home where I belong

If God gives me grace, then He will find me a space

And I hope I’ll be singing this song

[Chorus]

Don’t stop being happy

Don’t stop your clapping

Don’t stop your laughing

Take a piece of life, it’s alright

To hold back the night

[Bridge]

From time to time, though we’re whole words apart

You will still hold a groove in my heart

From time to time, we will fall side by side

You’ll still have that look in your eye

[Chorus]

Don’t stop being happy

Don’t stop your clapping

Don’t stop your laughing

Don’t stop your laughing

Don’t stop your laughing

Don’t stop your laughing

Don’t stop your laughing

Take a piece of life, it’s alright

To hold back the night

[Outro]

It’s alright to hold back the night

It’s alright to hold back the night