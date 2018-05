Riki ft CNCO “Dolor de Cabeza”: video, testo e traduzione

La nuova hit di Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, finalmente ha il suo video ufficiale. Guardalo ora con testo e traduzione

È uscito soltanto oggi, ma il video di “Dolor di Cabeza” ha già ottenuto tantissime visualizzazioni. Riki, insieme al gruppo CNCO ci trascina dritti in un party estivo a bordo piscina, tra sole, musica e belle ragazze. Nient’altro da dire, “Dolor de Cabeza“ sarà di sicuro una canzone che sentiremo fino alla sfinimento quest’estate, e il video ufficiale non sarà da meno.

Il video è stato diretto da Mauro Russo, ed è così attuale da iniziare con un messaggio di chat e con il suono di notifica che apre le porte alla musica.

“Dolor de Cabeza” anticipa il prossimo album di inediti di Riki Live & Summer Mania che conterrà, a parte questa versione in spagnolo, anche la versione italiana di “Mal di Testa”. Però si sa, il ritmo latino e lo spagnolo fanno tanto più estate e tormentone, quindi crediamo che restarà la preferita.

“Dolor de Cabeza” – testo

Eeeh… eooo…

CNCO babe… and RiKi..

Mirando el celular, chequeando sin parar

no me respondes nada o esto me anda mal

yo reconfirmo que mi texto te llegó

también confirmo que tú me estás ignorando

Y luego de unos días de un silencio atroz

recibo un corazón y un mensaje de voz

como que entre los dos nada nada pasó

y ahora yo siento que esto se está complicando

Y luego tú me haces pasar por ti

y en tu puerta recibo un texto y dice “estoy durmiendo”

y cuando vuelvo a ver, lo más extraño es que

a mi aquí me figura que tú sigues escribiendo

Yo todo lo que quiero es invitarte a bailar

pasearnos de la mano por toda la ciudad

me esquivas y me evitas con delicadeza

y la excusa de hoy es un dolor de cabeza

sería tan divertido que salgamos tú y yo

Primero dices si luego me dices que no

tú vienes y te vas con tanta sutileza

y la excusa de hoy es un dolor de cabeza

De cabeza, de cabeza

Dime amor que no te duele la cabeza, la cabeza

De nuevo mi pantalla se vuelve a encender

me dices que a las siete nos podremos ver

te digo “dime donde” yo allí estaré

Y me dejas colgado sin una respuesta

Y luego tú me haces pasar por ti

y en tu puerta recibo un texto y dice “estoy durmiendo”

y cuando vuelvo a ver, lo más extraño es que

a mi aquí me figura que tú sigues escribiendo

Yo todo lo que quiero es invitarte a bailar

pasearnos de la mano por toda la ciudad

me esquivas y me evitas con delicadeza

Y la excusa de hoy es un dolor de cabeza

sería tan divertido que salgamos tú y yo

Primero dices si luego me dices que no

tú vienes y te vas con tanta sutileza

Y la excusa de hoy es un dolor de cabeza

De cabeza, de cabeza

Dime amor que no te duele la cabeza, la cabeza

Porque será que siempre pasa así

Y nunca muestras ni un poquito de arrepentimiento

Y vuelve a suceder es una y otra vez

no sé por que razón es que te sigues escondiendo

Yo todo lo que quiero es invitarte a bailar

pasearnos de la mano por toda la ciudad

me esquivas y me evitas con delicadeza

Y la excusa de hoy es un dolor de cabeza

sería tan divertido que salgamos tú y yo

primero dices si luego me dices que no

tú vienes y te vas con tanta sutileza

Y la excusa de hoy es un dolor de cabeza

De cabeza, de cabeza

Dime amor que no te duele la cabeza, la cabeza

La cabeza… de cabeza…

Dime amor que no te duele la cabeza, la cabeza, la cabeza

Traduzione

Eeeh … eooo …

CNCO piccola … e RiKi ..

Guardando il cellulare, controllando senza fermarsi

non rispondi nulla o questo è sbagliato

Riconferma che il mio messaggio ti è arrivato

Inoltre confermo che mi stai ignorando

E dopo alcuni giorni di straziante silenzio

Ricevo un cuore e un messaggio vocale

come se non fosse successo niente tra noi due

e ora sento che questo si sta complicando

E poi mi fai passare attraverso di te

e alla tua porta ricevo un messaggio e dice “Sto dormendo”

e quando ci rivedremo, la cosa più strana è questa

per me qui immagino che continui a scrivere

Tutto ciò che voglio è invitarti a ballare

camminare mano nella mano in tutta la città

mi schivi e mi eviti delicatamente

e la scusa di oggi è un mal di testa

Sarebbe così divertente lasciarci

Prima tu dici sì, poi mi dici di non farlo

vieni e vivi con tale sottigliezza

e la scusa di oggi è un mal di testa

Testa, testa

Dimmi amore che la tua testa non fa male, la tua testa

Di nuovo il mio schermo si illumina

Mi dici che alle sette possiamo vederci

Ti dico “dimmi dove” sarò lì

E tu mi sospeso senza una risposta, ancora una volta

E poi mi fai passare attraverso di te

e alla tua porta ricevo un messaggio e dice “Sto dormendo”

e quando ci rivedremo, la cosa più strana è questa

per me qui immagino che continui a scrivere

Tutto ciò che voglio è invitarti a ballare

camminare mano nella mano in tutta la città

mi schivi e mi eviti delicatamente

e la scusa di oggi è un mal di testa

Sarebbe così divertente lasciarci

Prima tu dici sì, poi mi dici di non farlo

vieni e vivi con tale sottigliezza

e la scusa di oggi è un mal di testa

Testa, testa

Dimmi amore che la tua testa non fa male, la tua testa

Perché sarà sempre così

E tu non mostri mai un po ‘di rimpianto

E succede ancora e ancora

Non so perché continui a nasconderti

Tutto ciò che voglio è invitarti a ballare

camminare mano nella mano in tutta la città

mi schivi e mi eviti delicatamente

e la scusa di oggi è un mal di testa

Sarebbe così divertente lasciarci

Prima tu dici sì, poi mi dici di non farlo

vieni e vivi con tale sottigliezza

e la scusa di oggi è un mal di testa

Testa, testa

Dimmi amore che la tua testa non fa male, la tua testa