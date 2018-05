Ryan Reynolds e James Gunn in un crossover?

Ryan Reynolds e James Gunn insieme per il crossover targato Fox e Disney

Ryan Reynolds ha di recente sfondato sugli schermi cinematografici con Deadpool 2, al fianco di Zazie Beetz, Josh Brolin, T.J. Miller e molti altri. Oltre all’entusiasmo dei fan, e alle ottime recensioni della critica, ha avuto anche l’approvazione del regista Marvel James Gunn, noto sceneggiatore, produttore e attore statunitense.



James Gunn, scrittore e regista de I Guardiani Della Galassia, ha scritto sul suo profilo Twitter:

Ieri ho finalmente visto Deadpool 2, che ho amato, e anche il brillante Revenge. Due film completamente diversi e fantastici: il cinema è vivo!”

Yesterday I finally saw @deadpoolmovie 2, which I loved, and also the brilliant #Revenge. Two completely different, fantastic films – cinema's alive! Thanks @DavidMLeitch @VancityReynolds @coraliefargeat @MatildaLutz for a great day at the movies. — James Gunn (@JamesGunn) May 27, 2018

E ovviamente non potevamo desiderare una risposta diversa da Ryan Reynolds, che ha scritto semplicemente:

“Grazie James! Crossover?”

Yes, please. — James Gunn (@JamesGunn) May 27, 2018

Un ‘si, per favore’ ricambiato da James ha decisamente fatto impazzire i fan di entrambi i filoni cinematografici. Anche se può risultare uno scherzo per stuzzicare un po’ i follower sui social, la fusione Fox e Disney dovrebbe effettuarsi nel 2019 dopo aver acquisito la maggior parte delle risorse della 21th Century Fox, la cui cifra ammonta a 52,4 miliardi di dollari. Qualche spicciolo per includere I Fantastici 4, X-Men e anche Deadpool.

I Guardiani Della Galassia e Deadpool hanno toni differenti, con il secondo film leggermente più oscuro del primo. Non per nulla, la scena post-credit di Deadpool 2 avrebbe dovuto essere tagliata, in quanto ritenuta troppo controversa. Ma non dico altro, per evitare di rovinare l’effetto sorpresa a chi non lo ha ancora visto il film.

Quella di un crossover, sotto le menti geniali di Reynolds e Gunn, è sicuramente una grandissima idea e, non so il perché, ma credo che in molti intuivano che potesse accadere, o perlomeno, lo speravano! Non trovate?

Di sicuro il 2019 porterà nuove collaborazioni tra i vari studios, e attenderemo per conferme, nuove conversazioni, nuovi teaser, e nuovi crossover. In effetti, Gunn e Reynolds non si tirerebbero mai indietro dal portare su schermo una fusione così grandiosa.